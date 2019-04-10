В городах Гагаузии прошел всеобщий диктант по гагаузскому языку

Акция проводится уже третий год подряд и направлена на популяризацию гагаузского языка как среди молодежи, так и среди взрослых.

КИШИНЕВ, 10 апр — Sputnik. В Гагаузии прошел всеобщий диктант по гагаузскому языку. Тестирование проведено одновременно в Комрате, Чадыр-Лунге и Вулканештах. Проверить свои навыки писать на родном языке пришли не только студенты и учащиеся школ, но и представители взрослого поколения, сообщает gagauzinfo.md.

В Комрате единым центром написания диктанта стал теоретический лицей имени Гайдаржи. Здесь к участию в мероприятии зарегистрировалось 180 человек, среди которых – и башкан Гагаузии Ирина Влах.

"Мы это сделали! Написали диктант на родном языке! Пусть живет гагаузский язык!", — написала глава автономии в Facebook по окончанию диктанта.

Влах отметила, что всеобщий диктант по гагаузскому языку проводится уже третий год подряд. Мероприятие направлено на популяризацию родного языка как среди молодежи, так и среди взрослых. Автором текста стала учительница гагаузского языка из теоретического лицея села Чишмикиой Елена Киося.

В этом году тема диктанта была посвящена матери. Текст так и назывался – "Ana" ("Мама").

По традиции авторы девяти лучших работ будут награждены почетными дипломами и денежными премиями в размере одной тысячи леев. В 2018 году в диктанте по гагаузскому языку приняли участие 366 человек, сейчас число добровольно севших за парты выросло до 412.

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