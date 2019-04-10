Важно для водителей: в Кишиневе на месяц вводятся новые ограничения

КИШИНЕВ, 10 апр – Sputnik. Водителям придется не очень сладко - часть столичной улицы Отоваска на месяц встанет. Об этом сообщил в среду сервис Национального инспектората по патрулированию InfoTrafic.
"На улице Отоваска на отрезке улиц Вадул-луй-Водэ и Подул-Ыналт приостановлено движение транспорта с 10 апреля по 10 мая. Это связано с ремонтными работами теплосетей", - отмечено в сообщении InfoTrafic.
Водителям рекомендуется:
- соблюдать ПДД и следовать дорожным знакам;
- избегать движения по указанным улицам;
- проявлять терпение и дисциплину.
Напомним, что улица Подул-Ыналт еще раньше была перекрыта на отрезке от улицы Отоваска до Заводской (Узинелор). Ограничения введены давно, после того, как в расположенном рядом здании произошел сильный пожар, при тушении которого погиб спасатель, а внутри были найдены останки одной из работниц склада.
Кстати, об Отоваске - это та самая улица, где в луже едва не утонул мужчина. Инцидент произошел в январе 2019-го. Пострадавший остался в шоке, а само ЧП всколыхнуло общественность. Правда, на этом все и закончилось. Не последовало ни разбирательств, ни отставок. Но даже ремонт дороги так и не сделали - ямы как были, так и остались...
Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать,что мы сообщаем в OK