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Центральный рынок

Отрава на рынках, которая может попасть на пасхальный стол молдаван

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Общество
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Внимание хозяйкам: Национальный центр по защите прав потребителей предостерегает, что краска для пасхальных яиц может оказаться токсичной для организма.

КИШИНЕВ, 10 апр – Sputnik. До Пасхи осталось несколько недель, и на столичных рынках уже появилась краска для яиц. Однако этот продукт может оказаться токсичным для организма, если покупать его в неавторизированных местах, отметили в Национальном центре по защите прав потребителей.

Как приготовить натуральные краски для яиц на Пасху
© Sputnik / Stringer
Как приготовить натуральные краски для яиц на Пасху

"Если не хотите получить пищевое отравление, то стоит быть осторожнее при покупке краски. В целом, вся краска для пасхальных яиц может быть токсична для организма по одной простой причине, что вся она получается промышленным путем из искусственных красителей, которые в конечном счете являются добавкой "Е", - отметили в структуре.

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В ведомстве пояснили, если на упаковке указано много "Е", или, если состав продукта в принципе не промаркирован, то лучше отказаться от покупки такого продукта. В частности, на скорлупу яиц, потребляемых в пищу, могут попасть такие пищевые добавки как азорубин E122, тартразин E102, Синий блестящий FCF E133, Ксантановая камедь E415 и другие.

"Центр по защите прав потребителей обращает внимание на советы и призывает не покупать краску для яиц в неупакованной производителем таре, без информации о составе и описания продукта, так как он может быть предназначен для промышленных целей, а не для употребления в пищу", - отметили в структуре.

И еще пару советов хозяйкам от экспертов: яйца можно хранить в течение 5-7 дней и то при условии, что они будут находиться в холодильнике. Более того, беременным женщинам, кормящим матерям и детям сваренные вкрутую яйца лучше съедать в первые 2-3 дня после приготовления.

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