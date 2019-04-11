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Мемориал воинской славы в Тирасполе

Как 75 лет назад: в Тирасполе реконструируют день освобождения от нацистов

© Sputnik / Irina Leahova
Общество
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К юбилейной дате избавления от немецко-румынских оккупантов в Тирасполе реконструируют историческое событие водружения Знамени Победы как символа окончательного освобождения города.

ТИРАСПОЛЬ, 11 апр – Sputnik, Ирина Ляхова. В Приднестровье 12 апреля день освобождения от оккупации нацистов отмечают сразу два города – Дубоссары и Тирасполь. В обоих пройдут праздничные мероприятия, а в Тирасполе как в главном городе приднестровского региона будет развернута реконструкция памятной даты и продемонстрировано водружение Знамени Победы на фасаде здания драматического театра.

И полевая кухня, и военизированные эстафеты
Молдавские Кодры
© Sputnik / И. Кибзий
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С яркого представления и начнется празднование 75-летия освобождения Тирасполя. Затем с Театральной площади колонна прошествует к Мемориалу Славы, где покоятся 1200 воинов, изгнавших из города на Днестре нацистов. Там пройдет уже ставшее традиционным возложение цветов к Вечному Огню и мемориальным плитам, под которыми покоятся погибшие герои-освободители.

Далее главным местом празднования юбилейной даты станет главная площадь Тирасполя, носящая имя великого русского полководца Александра Суворова. Здесь будет проходить и легкоатлетическая эстафета, и флеш-моб "ВЕСНА 44", и различные концерты. Здесь будет разбит "Солдатский привал", где будет работать полевая кухня, проводиться военизированные эстафеты, спортивные состязания, мастер-классы, выставки, в том числе военной техники. А завершится праздничная феерия также на площади салютом.

В память о погибших
Мемориал Воинской Славы. Рыбница.
CC BY-SA 3.0 / Pericluss / Мемориал Воинской Славы
Как Рыбница готовится к юбилею освобождения от нацистов

Праздничная программа освобождения Тирасполя намного шире. Включает она в себя различные мероприятия, которые проведут в других районах города, а также в другие дни. Накануне, 11 апреля, состоится торжественное награждение памятным знаком-орденом Международной Ассамблеи столиц и крупных городов (МАГ) "За вклад в устойчивое развитие городов СНГ". Ветеранам Великой Отечественной войны также вручат памятные нагрудные знаки "75 лет со Дня освобождения города Тирасполя от немецко-румынских захватчиков".

В 21:00 на Мемориале Славы будут зажжены свечи в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Это добрая традиция с каждым годом привлекает все больше людей, в том числе молодого возраста.

Дубоссары отметят дату вереницей пробегов
Церемония возложения цветов прошла на Мемориале Победы в Тирасполе
© Photo: пресс-служба правительства непризнанного ПМР
Тирасполь отметил 74-ю годовщину освобождения от фашистских захватчиков

Праздничный салют 12 апреля озарит небо также города Дубоссары, который широко отметит 75 лет со дня освобождения от немецко-румынских оккупантов.

Как рассказали в пресс-службе местной администрации, юбилейной дате будут посвящены различные мероприятия, которые по традиции начнутся с церемонии возложения цветов к местам упокоения воинов Советской армии. Торжественный церемониал состоится на площади Победы.

В этот день дубоссарцы примут участие также в легкоатлетическом пробеге, он передаст эстафету велопробегу, а затем автопробегу, который завершит свое движение на Кургане Славы. А вечером в Дубоссарах пройдут концерты, финальным аккордом которых и станет праздничный фейерверк.

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Теги:
оккупация, освобождение Молдовы от нацистов, освобождение Молдовы, освобождение, Дубоссары, Тирасполь, Тирасполь, Приднестровье
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