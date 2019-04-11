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Супермаркет

Без подорожаний никуда: в Молдове цены на некоторые товары взвинтили на 60%

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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В Молдове цены – странный предмет - согласно статистике, временами снижаются, а, судя по кошельку, – нет.

КИШИНЕВ, 11 апр – Sputnik. Цены не стоят на месте - в Молдове за первые три месяца 2019 года некоторые продукты подорожали на 50 и даже 60 процентов. Правда, конечно, отмечено и удешевление определенных товаров. Национальное бюро статистики представило данные об изменении потребительских цен за последнее время.

Национальный банк Молдовы
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Шокирующий рост

В сравнении с концом 2018 года в марте 2019-го потребительские цены выросли в среднем на 2,2%. Из продовольственных товаров больше всего подорожали баклажаны – на 60,1%, капуста – на 55,3%, перец – на 48,1%, кабачки и тыква – на 41,5%, помидоры – на 31,8%, лук – на 30,9%. Больше жители Молдовы стали платить и за огурцы, морковь, чеснок, фрукты, рыбу и консервы, крупы, пшеничную муку, творог, сметану, крестьянское масло, маргарин.

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Из непродовольственных товаров несколько выросли в цене телефоны, бытовая химия, товары для путешествий, посуда и бытовые предметы, косметика и парфюмерия, элетроприборы, мебель, одежда, спорттовары, телевизоры. Дороже стала обходиться оплата за детсады и ясли, медицинские услуги, аренда жилья, а также ритуальные услуги.

"В течение трех месяцев отмечено снижение цен на следующие товары – яйца, виноград, свинину, телятину, топливо, лекарства, обязательное автострахование, железнодорожные и авиа пассажироперевозки, а также туристические услуги", - отметили в Нацбюростатиски.

Рост цен за месяц

Согласно статистике, в марте годовой уровень инфляции составил 2,8%, а средние потребительские цены в сравнении с предыдущим месяцем выросли на 0,5%. Специалисты объясняют это подорожанием продовольственных и непродовольственных товаров, а также услуг, оказываемых населению.

Жилой квартал
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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За месяц больше взлетели в цене капуста – 13,8%, лук – 13,2%, чеснок – 8,9%, картофель – 7,1%, кабачки и тыква – 7%. Также стали дороже обходиться огурцы, грибы, свекла, помидоры, перец, морковь, свежая, мороженая и копченая рыба, фрукты, крупы, выпечка, пшеничная мука, алкоголь и крестьянское масло.

Что касается непродовольственных товаров, то немного дороже стали обходиться ткани, бытовая химия, запчасти, спорттовары, посуда и бытовые принадлежности, одежда для взрослых, холодильники и морозильники, косметика и парфюмерия, мужская обувь.

Также выросли в цене оплата за детсады и ясли, ремонт обуви, гостиничные услуги, аренда жилья, а также ремонт автомобилей.

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Дешевле стали обходиться виноград, яйца, свинина, мясо кролика, телятина, сахарный песок, субпродукты, сметана, растительное масло.

Упали в цене топливо, шерстяная мужская и женская одежда, лекарства, кондиционеры, калориферы, мужские пальто, детские куртки, женская и детская зимняя обувь. Подешевели также железнодорожные и авиа пассажироперевозки, а также туристические услуги.

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