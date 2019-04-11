Судьба Днестра: что обещает Киев, и почему Кишинев насторожился

Молдавских переговорщиков очень волнует вопрос, что будет, если Украина нарушит договоренности по дебету воды.

КИШИНЕВ, 11 апр – Sputnik, Дарья Чернега. Украина приняла решение о приостановке любых работ, связанных со строительством каскадных гидроэлектростанций на Днестре. Об этом рассказали переговорщики со стороны Молдовы, которые приняли участие в работе совместной комиссии по защите и устойчивому использованию бассейна реки Днестр.

© Sputnik / Igor Vzorov Минсельхоз Молдовы: Украина приостановила возведение каскада ГЭС на Днестре

Давние разногласия

Украина уже порядка 10 лет ведет переговоры с Молдовой о том, чтобы подписать соглашение о функционировании Днестровского гидроэнергоузла. А в 2016-м Киев принял программу развития гидроэнергетики, которая предусматривает расширение строительства шести новых ГЭС. Это решение еще больше встревожило молдавскую сторону. Против возведения каскада из электростанций сначала выступили представители неправительственных экологических организаций, а затем проблему на межгосударственном уровне подняло правительство Молдовы. Беспокойство Кишинева понятно: река Днестр – главная водная артерия республики, откуда черпает питьевую воду столица и другие населенные пункты. Некорректная эксплуатация гидростанций может привести к неприятным последствиям.

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"У нас есть очень показательный пример, когда в 2008 году было наводнение на реке Днестр по причине несоблюдения правил. Это произошло при наличии одного гидроузла. А если построят еще шесть гидроцентралей, значит, вырастут и риски", - заявил заместитель директора Агентства "Apele Moldovei" Раду Казаку.

Молдова настаивает на юридических обязательствах

Разработка проекта по строительству шести гидроэлектростанций в верховьях Днестра приостановлена до тех пор, пока не будет завершена оценка их влияния на окружающую среду. Соседнее государство также пообещало предоставить Молдове техническую документацию.

© Sputnik / Miroslav Rotari Казаку: надеемся, что Украина учтет замечения Молдовы по эксплуатации Днестра

"Мы надеемся, что Украина сдержит слово", - отметил заместитель директора Агентства "Apele Moldovei".

Впрочем, достигнутые договоренности стороны все же зафиксировали в письменной форме. Молдавская сторона и в дальнейшем будет настаивать на том, чтобы действия, связанные с эксплуатацией гидростанций на Днестре, были заранее скреплены общей подписью. Например, это касается обеспечения минимального дебета в реке, который необходим для бесперебойных поставок питьевой воды населению, а также для поддержания экосистемы.

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"В течение двух недель Украина должна нам предоставить свою методологию расчетов, а мы в течение шести месяцев будем ее сверять с нашими данными, а затем выскажем свое мнение", - пояснил Казаку.

Как отметила эксперт общественной ассоциации "Национальный экологический центр" Юлиана Катаранжиу, молдавских переговорщиков очень волнует вопрос, что будет, если Украина нарушит договоренности по дебету воды. По ее словам, правила эксплуатации гидроэлектростанций на данный момент являются внутренним документом Украины. Кишинев хочет придать им статус документа международного значения.

"Мы хотим, чтобы правила эксплуатации стали приложением Соглашения об обеспечении функционирования Днестровского гидроэнергетического узла, который сейчас обсуждают Молдова и Украина. Международный статус поможет нам в случае, если возникнет непонимание между двумя странами. Тогда ситуация может быть рассмотрена международным судом", - пояснила Катаранжиу.

Кишинев намерен добиваться создания механизма компенсаций, если Украина не будет выполнять свои обязательства по дебету реки. Его низкий уровень чреват ощутимыми потерями: экосистема Днестра, а вслед за ней и качество питьевой воды может заметно ухудшиться.

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Противоречивая приостановка

Некоторые молдавские СМИ опубликовали новость о приостановке Киевом любых работ, связанных со строительством каскадных гидроэлектростанций на Днестре, как полный отказ от этого проекта.

Эколог Илья Тромбицкий подчеркнул в своем Facebook, что "никто ни от чего не отказывался".

"Просто решили приостановить реализацию до завершения разработки Стратегии оценки гидроэнергетического потенциала Днестра, документа, который потом подвергнут стратегической экологической оценке воздействия. Затем, обложившись противоречивыми бумагами, могут и продолжить", - отметил Тромбицкий.

По его словам, политическим решением, которому можно поверить, является исключение шести ГЭС из Программы развития гидроэнергетики до 2026 года, утвержденной кабмином Украины два года назад. А этого, как отметил эколог, пока не произошло.

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