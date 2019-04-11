Стало известно, откуда в Молдове появились крайне ядовитые пауки

Cheiracanthium punctorium, обнаруженный несколькими днями ранее, мог обосноваться в Молдове из-за частичного изменения климата и увеличения среднегодовых температур на 1-2 градуса.

КИШИНЕВ, 11 апр - Sputnik. Совсем скоро в Молдове откроется пляжный сезон, а вмести с ним появятся и риски, связанные с отдыхом у водоемов и на открытом воздухе.

Несколькими днями ранее Служба экологического контроля и окружающей среды приднестровского региона предупредила о том, что на берегу Днестра обнаружена особь Желтого паука Сак, который входит в десятку самых ядовитых в мире.

"В современных условиях изменяющегося климата, который становится из года в год все более жарким и засушливым, у нас стали появляться насекомые, нехарактерные для наших мест, такие как, например, паук Желтый Сак или Cheiracanthium punctorium – колющий сумочный паук", - было заявлено в сообщении ведомства.

Смертоносный паук был обнаружен на каменистом известняковом берегу Днестра ниже поселка Гидирим Рыбницкого района.

Между тем, биологи сходятся во мнении, что насекомое, ранее не обитавшее в нашей стране, попало в естественную природу республики из Италии. Там эти пауки обитают в густых зарослях, лесах, кустарниках.

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Размер насекомого невелик и достигает до 1 сантиметра. В принципе, сами по себе, эти пауки не агрессивны и не нападают на человека. Однако весной, в период кладки яиц, самки паука Сак могут нападать на человека, находящегося вблизи.

Яд этого паука может вызывать некроз ткани, тошноту, недомогание и лихорадку. В редких случаях могут быть повреждены внутренние органы, а иногда не исключен и летальный исход (при специфической аллергии). Особенно опасны их укусы для детей.

Для обеззараживания раны стоит применить антисептики, а для снижения боли можно использовать сок алоэ. Если возможно, стоит поймать паука в чистый и надежный контейнер — это необходимо для идентификации насекомого экспертом.

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