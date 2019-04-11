21:46 11 Апреля 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.78
  • USD17.54
  • RUB0.27
  • RON4.16
  • UAH0.65
Поиск
Желтый (золотой) паук Сак.

Стало известно, откуда в Молдове появились крайне ядовитые пауки

© Photo: Государственная служба экологического контроля и охраны окружающей среды Приднестровья
Общество
Получить короткую ссылку
49910

Cheiracanthium punctorium, обнаруженный несколькими днями ранее, мог обосноваться в Молдове из-за частичного изменения климата и увеличения среднегодовых температур на 1-2 градуса.

КИШИНЕВ, 11 апр - Sputnik. Совсем скоро в Молдове откроется пляжный сезон, а вмести с ним появятся и риски, связанные с отдыхом у водоемов и на открытом воздухе. 

Несколькими днями ранее Служба экологического контроля и окружающей среды приднестровского региона предупредила о том, что на берегу Днестра обнаружена особь Желтого паука Сак, который входит в десятку самых ядовитых в мире.

"В современных условиях изменяющегося климата, который становится из года в год все более жарким и засушливым, у нас стали появляться насекомые, нехарактерные для наших мест, такие как, например, паук Желтый Сак или Cheiracanthium punctorium – колющий сумочный паук", - было заявлено в сообщении ведомства.

Паук поймал ящерицу
© Youtube / Caters Clips
Огромный паук схватил ящерицу, ей уже не спастись - жуткое видео

Смертоносный паук был обнаружен на каменистом известняковом берегу Днестра ниже поселка Гидирим Рыбницкого района.

Между тем, биологи сходятся во мнении, что насекомое, ранее не обитавшее в нашей стране, попало в естественную природу республики из Италии. Там эти пауки обитают в густых зарослях, лесах, кустарниках. 

Вот он, вражина, пора в боевую стойку: паук увидел себя в зеркале - видео>>>

Размер насекомого невелик и достигает до 1 сантиметра. В принципе, сами по себе, эти пауки не агрессивны и не нападают на человека. Однако весной, в период кладки яиц, самки паука Сак могут нападать на человека, находящегося вблизи. 

Яд этого паука может вызывать некроз ткани, тошноту, недомогание и лихорадку. В редких случаях могут быть повреждены внутренние органы, а иногда не исключен и летальный исход (при специфической аллергии). Особенно опасны их укусы для детей. 

Для обеззараживания раны стоит применить антисептики, а для снижения боли можно использовать сок алоэ. Если возможно, стоит поймать паука в чистый и надежный контейнер — это необходимо для идентификации насекомого экспертом.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

"Человек-паук" попытался взобраться на небоскрёб в Сеуле
Даст фору молодым: в Красноярске живет 70-летний "человек-паук" - видео
Жуткая красота: пауки заплели паутиной побережье в Греции - видео
Теги:
Приднестровье, фауна, яд, пауки
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Будьте, как дома: салоны самолетов лучших авиакомпаний в мире - фото
Кадры задержания Джулиана Ассанджа у посольства Эквадора в Лондоне
Посольство Эквадора в Лондоне: британская полиция выводит Джулиана Ассанжа
Гагарин в Молдавии
Гагарин в Молдавии: как это было

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться