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Пестициды, архивное фото.

Могильник пестицидов в Чишмикиой упрячут в защитный саркофаг

© Sputnik / Андрей Александров
Общество
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Саркофаг должен обезопасить полигон, который уже долгое время беспокоит не только местных жителей, но и власти Гагаузии.

КИШИНЕВ, 11 апр — Sputnik. Вокруг могильника пестицидов возле села Чишмикиой Вулканештского района будет построен специальный защитный саркофаг. О начале работ по его возведению сообщил исполняющий обязанности начальника Инспектората по защите окружающей среды Гагаузии Евгений Шевченко, передает gagauzinfo.md.

Герметизация полигона по хранению пестицидов началась в понедельник. Все 14 могильников, в которых они захоронены, будут окружены специальным саркофагом, чтобы избежать размывания опасных отходов, впитывания их в почву и попадания в подземные воды.

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Вокруг обустроят отвод для ливневых стоков.

"В строительстве саркофага будут использованы современные технологии, специальная непроницаемая фольга. Самая большая опасность в том, что эти грунтовые курганы осыпались, в них есть лисьи норы. И теперь осадки в виде дождя и снега могут способствовать попаданию ядохимикатов в грунтовые воды", - заявил специалист.

Строительство саркофага осуществляется при поддержке Чехии в рамках проекта "Снижение рисков, связанных с опасными отходами на полигоне Чишмикиой". Проект стартовал в июне 2018 года, завершение запланировано на сентябрь 2019 года.

По словам директора Института электронной инженерии и нанотехнологий Анатолия Сидоренко, по данным на 2017 год в Молдове насчитывалось около 1400 пунктов складирования пестицидов, которые вывезли с полей.

С 2003 года в рамках проекта "Партнерство во имя мира" из ряда районов Молдовы было вывезено более трех тысяч тонн опасных химикатов.

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Теги:
пестициды
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