В Гагаузии начнет работу контактный центр Россотрудничества

Открытие филиала Россотрудничества в Комрате приурочено к десятилетию работы этой организации в Молдове.

КИШИНЕВ, 11 апр — Sputnik. В Гагаузской автономии в этом году откроется контактный центр Россотрудничества – Российского центра науки и культуры. Об этом сообщила в Facebook башкан Гагаузии Ирина Влах.

Детали открытия центра глава автономии обсудила на встрече с руководителем представительства Россотрудничества в Молдове Михаилом Давыдовым и начальником управления по делам СНГ Сергеем Маленко в Комрате.

Сообщается, что открытие филиала Россотрудничества будет приурочено к 10-летию работы этой российской структуры в Республике Молдова.

© Sputnik / Osmatesco Чебан: почему гагаузы любят Россию

Во время встречи представители Россотрудничества, среди прочего, подтвердили договоренность о поддержке Летней школы "Гагаузия – Автономия молодежи".

Башкан Гагаузии отметила необходимость пополнения фондов библиотек Гагаузии художественной и методической литературой и оснащения классов русского языка и литературы.

Представители Российского центра науки и культуры и башкан в ходе встречи согласовали детали и сроки открытия представительства Россотрудничества в Гагаузии.

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