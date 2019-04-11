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Криминальная Молдова: рэкетир-поджигатель из Флорешт и "табачный капитан"

© Sputnik / Alexey Filippov © Sputnik / Miroslav Rotari
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Общество
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В центр внимания правоохранителей попали автотеррорист и автоконтрабандист. Компанию им составил малолетний любитель чужих мобильников.

КИШИНЕВ, 11 апр — Sputnik. Во Флорештах обнаружился вымогатель, который реанимировал методы рэкетиров из 90-х. Неизвестный оставляет на автомобилях горожан записки, угрожая поджечь машину, если ему не заплатят.

О вымогательстве заявила в полицию местная жительница, которая обнаружила такое "извещение" под дворником на лобовом стекле своего автомобиля. Автор записки требовал от женщины 2000 леев, обещая в противном случае подпалить "ласточку".

Автовладелица оказалась не первой, кто пожаловался на вымогателя. К настоящему моменту полицейские зарегистрировали уже три аналогичных обращения.

Правоохранители предпринимают меры по установлению личности вымогателя.

Еще один шофер автобуса попался на контрабанде сигарет

Контрабанда сигарет — самый массовый и популярный в Молдове вид нелегальных "внешнеторговых" операций. Водитель пассажирского автобуса, который помимо всего занимался и перевозкой посылок за рубеж по маршруту Молдова-Италия, попался на попытке провести через таможню из Молдовы большую партию незадекларированных сигарет.

Инцидент произошел на таможенном пункте в Леушенах. Табачные изделия, укрытые в багажнике пассажирского автобуса, обнаружила при осмотре служебная собака.

Всего из тайника было извлечено около 30 тысяч сигарет с акцизной маркой Республики Молдова. Товар был изъят, а автобус задержан до выяснения обстоятельств происшествия. Если вина водителя будет доказана, его ждет штраф в размере до 4500 леев.

Работа таможенных и пограничных служб Украины
© Sputnik / Александр Мазуркевич
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В конце марта сотрудники таможни пресекли две попытки табачной контрабанды. На пункте пропуска в Скулянах служебные собаки отыскали в машине десятки блоков сигарет. Владельцем "напичканного табаком" автомобиля оказался житель Унген, прятавший 490 пачек сигарет под обшивкой боковой стенки микроавтобуса. 

Во втором случае попытка вывоза табачного груза произошла на КПП в Кагуле, когда 200 пачек сигарет были спрятаны в колесах легкового авто. И здесь таможенникам помогли служебные собаки, которые "унюхали неладное". 

В обоих случаях авто и контрабандный товар были задержаны, а владельцам транспортных средств грозят крупные штрафы.

Бдительная мать раскрыла преступление малолетних жуликов

В селе Карманово Григориопольского района двое мальчиков обменялись мобильными телефонами. Однако когда один из них похвастался дома своим приобретением, его мама заподозрила неладное. Изучив контакты, сохраненные в устройстве, она позвонила по одному из номеров и оказалось, что телефон был украден. Взволнованная женщина отнесла мобильник в милицию.

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По данным следствия, преступники забрались в дом на улице Мельничной в селе Карманово и похитили три телефона. В краже подозреваются местные жители, трое братьев в возрасте от 9 до 11 лет из неблагополучной семьи, сообщает МВД Приднестровья.

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Теги:
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