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Ежик, архивное фото.

За что в Молдове "наказали" ежика, или Как люди губят природу - фото

CC0 / Pixabay / Alexas_Fotos
Общество
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Из-за горящего сухостоя в республике сгорают не только здания, но и страдают животные - пользователи соцсетей выкладывают фото, свидетельствующие о безобразном отношении человека к окружающей среде.

КИШИНЕВ, 11 апр - Sputnik, Андрей Петрик. Глупость и безответственность человеческая поистине не знают границ. Об этом можно судить по тому, как люди в нашей стране подходят к вопросам природопользования, не особо задумываясь о завтрашнем дне. 

Крестьянская традиция жечь по весне сухую траву существует очень давно, но и сегодня, вопреки предупреждениям, многие бросают спичку в бурьян, не задумываясь, к чему это приведет. Огонь распространяется по сухостою, как по бикфордовому шнуру, а остановить его в одночасье, зачастую, не под силу нескольким пожарным расчетам. 

Как правило, от такого самоуправства человека страдают многие виды животных, которых разгулявшееся пламя просто глотает своей неутолимой пастью. Это и многие грызуны, и редкие птицы, гнездящиеся на земле и, "санитары леса" - ежи. 

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Случай, который произошел в одном из пригородов Кишинева, поражает своей нелепой жестокостью. Пользователи соцсетей выложили фото, от которого содрогнутся и любители животных, и любой неравнодушный человек. Распространяющееся по горящей траве пламя чуть заживо не сожгло ежа, которому все же удалось спастись бегством, однако он сильно обгорел.

 

Сердобольные люди подобрали "погорельца" и стараются его выходить. Удастся ли им это сделать - вопрос остается открытым, однако с уверенностью можно сказать, что тот, кто бросил спичку в то злосчастное поле сухостоя, вряд ли узнает о живом еще существе, пострадавшем абсолютно безвинно.

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Теги:
Молдова, животные, огонь, трава, ежик
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