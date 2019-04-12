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Электричество

Жители пяти секторов Кишинева останутся без электричества

© Sputnik / Евгений Панасенко
Общество
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Плановые отключения электроэнергии ожидаются в пяти секторах Кишинева во вторник.

КИШИНЕВ, 12 апр -  Sputnik. Компания Red Union Fenosa сообщает, что 12 апреля для проведения технических работ ожидаются плановые отключения электроэнергии на некоторых улицах Кишинева, а также во многих населенных пунктах Молдовы.

Центр:

- ул. А. Щусев 74,78 - в период с 09:30 - 17:00.

Рейтинг стран Европы по доступности электроэнергии для населения
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Доступность электроэнергии в странах ЕС - рейтинг

- ул. Арборилор 18, К. Вырнав 1/1, 7,  переулок К. Вырнав 1/1, Гренобле 106, Малина Микэ 11, 68/3, 72, Н. Костин 46, Н. Тестемицану 20, 20/2, 22, 22/2, 22/3, 22/4, 23/2, 24A, 24/2, 24/3, 24/5, 26, 26/1, 26/2 - в период с 09:00 - 16:00.

- ул. Н. Тестемицану 29/2 - в период с 10:00 - 12:30. 

Рышкановка:

- ул. Браништий 3/2, 999, Д. Рышкану 29A, 29/1, 29/2, 31/1, 31/2, 33/2, 33/4, 33/5, 35/2 - в период с 09:25 - 17:25.

- ул. Каля Мошилор 2, 2/1, 4, 19, 27, Измаил 101, 103, 105, 105A, 109, 111, 116, Т. Владимиреску 1A, 1/7, 53, Узинелор 1, Вадул луй Водэ 2/1, 999 - в период с 09:20 - 17:00.

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- ул. Колина Пушкин 10, 15, 17, 23/3, 41, 43, К. Стамати 1-17, 2-16, И. Дончев 1-21, 2-22, И. Прункул 24, Моара Рошие 3, З. Арборе 1-7, 2-6,  переулок З. Арборе 3/1, 4, 7, 7A - в период с 11:00 - 18:00.

- ул. Флорилор 12/4, 14/1, 14/2 - в период с 09:30 - 17:30.

- ул. В. Бадиу 7, 12, 16, Каля Орхеюлуй 93, К. Брынковяну 17-23, 18, 9001, Г. Мадан 14-44, 51-77, Лалелелор 1-7, 2-8, Лилиакулуй 1-7, 2, Магда Исанос 1-11, 2-10, Молдовица 2-19, 21-23, В. Комаров 3-7, переулок В. Комаров 1-7, 2 - в период с 10:00 - 17:00.

Чеканы:
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- ул. П. Заднипру 14/1, 14/7 - в период с 09:00 - 17:00.

Буюканы: 

- ул. Алба Юлия 79/1, 79/2, 81, 81/2, 81/3, 81/4, 81/5, 81/6, 81/7, 81/8, 85/2, 89/2, 89/3, 93/2, 97/2, 188/1, Балканское шоссе 11, Басарабилор 1-25, 2-26, Кодрилор 8, 10, И. Буздуган 4-24, Мушатинилор 1-29 - в период с 10:00 - 16:30.

Ботаника: 

- бул. Дачия 47 - в период с 10:00 - 18:00.

- ул. Мелестиу 8 - в период с 13:00 - 17:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в районах Молдовы, среди них Новые Анены, Кагул, Кантемир, Комрат, Каушаны, Чимишлия, Яловены, Оргеев, Страшены и другие.

Подробную информацию можно получить по телефону: 022-43-11-11

 

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Теги:
электроэнергия, плановые отключения
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