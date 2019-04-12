В Кишиневе открылась ярмарка вакансий

Посетителям будут предложены государственные должности в мэрии столицы, в структурных подразделениях, а также вакансии воспитателей, преподавателей и рабочих.

КИШИНЕВ, 12 апр - Sputnik. Ярмарка вакансий открылась в молдавской столице, она будет проходить в пятницу и субботу 12 и 13 апреля в Национальном дворце имени Николая Сулака. В ней примет участие мэрия Кишинева и предложит около 1200 рабочих мест в различных областях.

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Также в рамках мероприятия свои вакансии представит управление электротранспорта. Ведомству требуются водители троллейбусов и кондукторы (около 200 вакансий). Городской автобусный парк предложит 170 рабочих мест для шоферов, кондукторов, автослесарей. Ассоциации зеленого хозяйства необходимы водители, спасатели и разнорабочие.

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Всех желающих и нуждающихся в работе приглашают посетить ярмарку вакансий.

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