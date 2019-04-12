На Кишинев можно будет посмотреть с самой высокой точки города

КИШИНЕВ, 12 апр - Sputnik. Уникальные экспонаты и завораживающая атмосфера, старая и "дышащая" своей эпохой винтовая лестница и открывающийся на верхнем этаже панорамный вид. Все это можно увидеть в музее истории Кишинева.

Каждая вещь, выставленная здесь, связана с конкретной эпохой развития нашего города, на фото - панно видно, каким небольшим Кишинев был в начале XX века, как его не пощадила война, как столицу МССР восстанавливали, и как она расцветала год от года в 60-е, 70-е, 80-е годы прошлого столетия.

Музей истории города, расположенный в здании бывшей водонапорной башни, открыли вновь после жалоб многих родителей школьников, которые сетовали, что их дети не могут узнать больше о столице, в которой они растут. После этого было принято решение вновь отворить двери одного из самых старых зданий города.

Сегодня в музее можно увидеть экспонаты и документы сразу нескольких веков - с момента основания города до 80-х годов XX века. Стоимость входного билета для взрослых составляет 10 леев, для студентов - 5 леев, а школьники могут пройти в музей всего за 2 лея. Можно также заказать экскурсию, которая обойдется желающим в 50 леев, однако для этого необходима предварительная договоренность.

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Здание, в котором расположен музей, является памятником архитектуры национального значения. Оно внесено в Реестр памятников истории и культуры молдавской столицы.

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