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Экс-премьер-министр, глава ЛДПМ Владимир Филат

Владимир Филат вышел из пенитенциара №13 в Кишиневе – фото

© Sputnik / Vladimir Polusatov
Общество
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Местная пресса и социальные сети подхватили фотографии, на которых видно, как на одной из улиц молдавской столицы запечатлен бывший премьер Молдовы, осужденный за пассивную коррупцию и извлечение выгоды из влияния.

КИШИНЕВ, 12 апр - Sputnik. В пятницу экс-премьера Молдовы Владимира Филата доставили в одну из столичных частных стоматологических клиник. Прохожие сфотографировали его как раз в тот момент, когда конвой выводил бывшего главу кабмина из медучреждения.

Ровно неделю назад должно было состояться судебное заседание по второму уголовному делу, открытому на Филата. Однако бывший глава правительства не явился на слушания. Причина - состояние здоровья. Во всяком случае так заявил его адвокат Виктор Мунтяну, который отметил, что речь идет о стоматологических проблемах.

"Врачи порекомендовали время для восстановления хотя бы до 12 апреля", - заявил тогда представитель защиты бывшего премьера.

Влад Филат 01/03/2016
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Филат сидит с удобствами: у него все отлично, он принимает посылки и гостей

Следующее заседание по этому делу состоится 15 апреля, в 12.00.

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В июне 2016 года кишиневский суд приговорил Филата к девяти годам тюрьмы по обвинению в пассивной коррупции и извлечении выгоды из влияния. Согласно решению первой инстанции, экс-премьера обязали выплатить штраф в размере 60 тысяч леев. Суд запретил Филату занимать определенные должности в течение пяти лет и лишил его высшей государственной награды, "Ордена республики", который он получил из рук четвертого президента Николая Тимофти в 2013 году. Также судейская коллегия постановила конфисковать незаконно нажитое Филатом имущество на общую сумму в 791,2 миллиона леев. Полный текст приговора экс-премьера составил 271 страницу.

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