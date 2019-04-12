Без права на вылет: ряд авиакомпаний Молдовы не сможет попасть в Европу

КИШИНЕВ, 12 апр - Sputnik. Ряд молдавских авиакомпаний не имеет права осуществлять полеты над пространством Евросоюза, сообщили в Органе гражданской авиации Молдовы.

Речь идет о компаниях Moldaeroservice, Diplomat Air SRL, Aim Air SRL, Tandem Aero SRL, Valan ICC SRL, Oscar Jet SRL, Air Stork SRL, MEGAviation SRL, Pecotox-Air SRL, Терра Авиа SRL, Fly Pro SRL.

Данные ограничения вступили в силу 10 апреля. Причиной такого решения ведомства стало отсутствие у данных компаний соответствующего сертификата, который дает им право находиться в воздушном пространстве ряда стран Европы.

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Однако большинству пассажиров беспокоиться не стоит, так как отечественные авиаперевозчики Air Moldova и Fly One будут работать в штатном режиме, поскольку соответствуют стандартам безопасности полетов.

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