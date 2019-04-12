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Большой этнографический диктант впервые прошел в Молдове

На опыте приднестровцев: как не попасть впросак на "Тотальном диктанте"

© Sputnik / Nicu Goncear
Общество
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Жители Приднестровья уже несколько лет подряд участвуют в "Тотальном диктанте" и за это время наработали навыки верного подхода к вопросу проверки своей грамотности на письме.

ТИРАСПОЛЬ, 12 апр – Sputnik, Ирина Ляхова. Приднестровье в шестой раз подряд примет участие в "Тотальном диктанте". Число участников из года в год существенно не меняется. В каждом приднестровском городе, вошедшем в орбиту акции, свои знания приходит проверить в среднем 45 человек.

Однако в Левобережье уже сформировался костяк тех, кто не пропускает "Тотальный диктант", и ежегодно проверяет свою грамотность. Так что они прекрасно осведомлены о том, что необходимо знать, прежде чем отправиться на подобное тестирование.

Писать, не задумываясь
Тотальный диктант
© Sputnik / Кирилл Каллиников
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Возраст приднестровцев, участвующих в "Тотальном диктанте", абсолютно разный. От 18 лет и выше. В прошлом году, к примеру, самому старшему из пришедших было 67 лет. Как рассказал корреспонденту Sputnik координатор акции "Тотальный диктант" Игорь Единак, в основном это люди гуманитарных специальностей, и с каждым годом их уровень тестирования заметно повышается. К примеру, в прошлом году организаторов удивило большое количество сдавших диктант на высший бал.

Лучше всего справляются с диктантом те, кто профессионально сталкиваются с необходимостью грамотно писать, а также ребята, недавно окончившие школу, у которых еще все свежо в памяти.

Диктант обычно не очень сложный, но и не простой. Главное – внимательность. Есть пунктуационные закавыки – ошибки чаще всего делают именно в знаках препинания.

"Но если писать, не задумываясь, используя те знания, которые в тебя заложили в школе, то вполне можно получить пятерку. Чаще всего большое количество ошибок допускают те, кто чрезмерно серьезно и ответственно относятся к диктанту, много передумывают, слишком мудрят", - подсказывает Единак, какие ошибки не стоит делать при написании диктанта.

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Как вы это делаете
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В Приднестровье есть и свои не очень приятные рекорды. К примеру, один из участников умудрился в тексте сделать 47 ошибок. По подсчетам организаторов, получалось, что он допускал "промахи" в каждом третьем слове. Но все-таки главное в диктанте – это участие.

А чтобы это участие стало еще и приятным, важно взять с собой на диктант хорошее настроение. Не на экзамен все-таки идти... Это возможность себя испытать, понять, что еще помнится из когда-то изученного. И быть спокойным. Потому что, будьте уверены, все равно среднестатистический старшеклассник может написать диктант лучше, чем вы, поскольку у него есть постоянный тренинг, который все мы когда-то прошли, но он остался давно позади в детстве.

Анонимная проверка

Важно еще прийти отдохнувшим. В конце концов, суббота, выходной день. Ведь часто ошибки допускаются из-за невнимательности. И, в то же время, не пытаться перемудрить самого себя, изъедая во время написания проверками-перепроверками, мысленными вопросами: а, наверное, здесь лучше все-таки поставить замысловатую точку с запятой вместо обычной запятой.

И еще – не стоит мучить себя мыслью о возможной неудаче. Кстати, именно из-за страха получить негативную оценку люди нередко не рискуют идти на диктант. И зря. Ведь его написание анонимное, и для того, чтобы зарегистрироваться, необязательно озвучивать свое настоящее имя, подойдет и любой псевдоним.

Диктант в удовольствие
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На самом деле диктант – это возможность прийти и для себя самого проверить свои знания, не отчитываясь потом ни перед кем о своих результатах. При этом можно получить удовольствие от самого процесса написания. Во всяком случае, организаторы стараются создать максимальный комфорт, проводя диктант в уютных аудиториях какого-то образовательного учреждения, приглашая зачитывать его людей, умеющих выразительно декламировать.

"Стараемся все сделать так, чтобы человека ничто не заботило, и единственное, что ему необходимо, - это прийти и проверить свой уровень знаний. А все остальное мы ему предоставим. Фирменные бланки, ручки. В этом году думаем необычные ручки сделать", - рассказывает Единак.

Диктант проходит следующим образом. Сначала свое обращение к участникам акции делает автор диктанта. В этом году им стал российский писатель, литературовед и критик Павел Басинский. Потом текст уже зачитывается по несколько раз местным "диктатором" – так в шутку окрестили человека, который декламирует его перед аудиторией. Сначала текст прочитывается весь, затем начитывается по три раза по частям и потом читается снова полностью для итоговой проверки. В общем, все как в школе. И все это проходит в спокойном ритме, не торопясь, чтобы у каждого была возможность продумать написание.

Адреса мест, где можно написать диктант

В Приднестровье акция состоится в шестой раз. В прошлом году впервые, кроме Тирасполя, к "Тотальному диктанту" присоединились и другие приднестровские города - Бендеры, Григориополь, Дубоссары и Рыбница. В этом году география площадок не изменилась.

Вот адреса:

  • Тирасполь, Приднестровский госуниверситет им. Т.Г. Шевченко, ул. Свердлова, 73.
  • Бендеры, политехнический филиал ПГУ им. Т.Г. Шевченко, ул. Бендерского восстания, 7.
  • Григориополь, средняя школа №2, ул. К. Маркса 187а.
  • Дубоссары, Центральная городская библиотека, ул. Дзержинского, 4.
  • Рыбница, Приднестровский госуниверситет им. Т.Г. Шевченко, Рыбницкий филиал, ул. Гагарина, 5.

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Теги:
"Тотальный диктант", акция "Тотальный диктант", Акция "Тотальный диктант", Тотальный диктант, Тотальный диктант, Приднестровье
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