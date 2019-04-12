Как Молдова человека в космос собирала, Или неоценимый вклад страны

Наша небольшая, но некогда процветавшая республика и ее жители приложили немало усилий для того, чтобы космические экипажи чувствовали себя на орбите комфортно.

КИШИНЕВ, 12 апр - Sputnik. С лучезарной улыбки Гагарина и с легендарного "Поехали!" человечество вступило в новую, доселе неизведанную космическую эру. 12 апреля 1961 года мир стал новым, говоря иносказательно, молодым и свежим, а ликование советских людей было сродни тому, которое присутствовало 9 мая 1945 года. Гений человека доказал, что ему подвластно все.

© Sputnik / Yuryi Abramochkin "Человек-космос" Юрий Гагарин: архивные фото 18

Однако на фоне огромного космического проекта Советского Союза вклад нашей небольшой республики в общее дело, вроде бы, был и незаметен. А Молдавия и ее жители приложили немало усилий для того, чтобы космонавты чувствовали себя на орбите, как подобает.

"Космическая" Молдавия

Самое главное для простого человека и героя-космонавта, конечно же, правильное и здоровое питание. Ну где, как не в нашей республике, знают толк во вкусной еде и готовке. Может быть, отчасти и поэтому изготавливать сублимированную еду, или, проще говоря, питание в тюбиках начали именно в Молдавии. Борщи, супы, котлеты, овощные рагу, десерты – все это входило в рацион космонавтов и готовилось в нашей стране.

В пору советской космической программы молдавские ученые изобрели многоразовую фотопленку, которая пользовалась огромным успехом. Каждый кадр этой пленки покрыт несколькими слоями специального светочувствительного соединения, что позволяло использовать ее многократно.

© Sputnik / Эльнур Салаев С Днем космонавтики: полетом Гагарина гордится каждый житель Земли - видео

Пока в США выделяли большие деньги для того, чтобы разработать специальную шариковую ручку, которая могла бы работать в условиях невесомости, на кишиневском заводе "Культприбор" изобрели специальный карандаш.

В Молдове разработали прибор для производства биомассы — "космического мяса". Из такого мяса космонавт Валентин Лебедев готовил тефтели на корабле "Союз-13".

Он мог стать космонавтом, но выбрал карьеру летчика

В беседе с корреспондентом Sputnik Молдова бригадный генерал, депутат парламента Виктор Гайчук рассказал, что в 1986 году получил приглашение для отбора в отряд космонавтов.

Однако очень строгие рамки отбора не позволили молдаванину покорить космические вершины. Это сейчас в космос летают даже пожилые туристы, тогда же критерии для допуска "к звездам" были слишком высоки. Поэтому, чтобы не быть очередным "не полетевшим" из отряда космонавтов, Гайчук решил продолжить карьеру военного летчика.

© RIA Novosti / Dmitri Korobeinikov Космонавт Алексей Леонов: Молдова для меня – целый космос

По словам генерала, ему пришлось пройти и все испытания при космической подготовке, в том числе и проверить выносливость на центрифуге.

"Вы себе представьте: вы весили 90 кг, и вдруг ваш вес внезапно стал 900 кг. Вы в 10 раз тяжелее, и нужно огромное усилие, чтобы просто руку поднять. Ваша рука теперь весит не 7 кг, а 70. Перегрузка давит очень сильно. Но нужна тренировка, нужна воля, нужно напрячься, хоть и тяжело", - сказал Гайчук.

Какая она на вкус – космическая еда из Молдовы

Собеседник рассказал и о том, насколько вкусна сублимированная космическая еда, которую готовили в Молдове для космонавтов.

"Конечно же борщ, котлеты и прочая еда из тюбика – не такие, как домашнего приготовления. Чтобы все поняли, скажу, что разница, примерно, как между обычным и безалкогольным пивом. Так же и здесь, особого удовольствия от вкуса не испытываешь", - подчеркнул генерал.

© RIA Novosti / Dmitri Korobeinikov Космонавт Алексей Леонов: я гулял на молдавской свадьбе

Почему в Молдавии Гагарина любили

Те, кто общался с Гагариным, говорят, что сам по себе он был очень добродушным человеком. Его прямота, доброта и искренность подкупали многих и, вероятно, именно это повлияло на выбор генеральным конструктором корабля "Восток-1" будущего первого космонавта.

Именно за эти черты характера полюбили Гагарина и в рамках визита в Советскую Молдавию, где он выступал и в Кишиневском государственном университете, посадил дерево в центральном парке и даже побывал на настоящей молдавской свадьбе, поздравив молодых. Увидел Юрий Алексеевич и легендарные криковские подвалы, где до сих пор есть особая, "гагаринская коллекция" вина.

"Любой психолог сегодня скажет, что человек, приветливо и с улыбкой относящийся к другим, быстро становится "своим", люди тянутся к нему, хотят общаться. Гагарин был именно таким добродушным и отзывчивым человеком. Даже королева Великобритании прониклась симпатией к нему, а жители Молдовы, также славящиеся добродушием, приняли его, как "своего", - подчеркнул Гайчук.

Кишиневцы рассуждают о космосе

Некоторые вузы Молдовы принимали активное участие в помощи по космическому проекту. В числе первых из них был Кишиневский государственный университет (ныне – МолдГУ – ред.).

Корреспондент Sputnik Молдова отправился в вуз и расспросил преподавателей и студентов о том, какой вклад внесла Молдовы в дело освоения космоса? Ответы получились интересными.

"В принципе да, как ни странно. Молдавский госуниверситет в свое время работал по различным космическим программам по влиянию именно космического пространства на биологические объекты. В основном, в этом участвовал факультет физики”, - ответил один из преподавателей физики.

Ответы сегодняшних студентов и вовсе поразили, многие из них, на удивление, поразили корреспондента Sputnik своей информированностью.

"Так как мы входили в состав Советского Союза, то я думаю, что Молдова внесла свой вклад. Но он был не таким большим, как российский", - отметила Марина.

© Sputnik / Vladimir Smirnov Просто космос: невероятно красивые виды озера Байкал 16

"Да, у нас был замечательный завод "Виброприбор" и многие детали и микропровода, которые делали, были предназначены для космонавтики. На этих заводах, естественно, были секретные отделы, которые работали на советскую космонавтику", - заявила Кристина.

"Насколько я знаю, был вклад со стороны Молдовы. Я знаю еще, что первым молдавским космонавтом мог бы стать Виктор Гайчук”, - рассказала Ирина.

"Я знаю, что в Государственном университете выступал Юрий Гагарин. В Кишинев также приезжали Герман Титов и Алексей Леонов", - рассказал Леонид.

Интересный факт

Первая в мире улица, названная в честь космонавта Юрия Гагарина, появилась именно в Кишиневе.

Произошло это в 1961 году. Решение о переименовании Мунчештского бульвара в бульвар Гагарина принял исполком Кишиневского городского совета на экстренном заседании, которое было созвано в связи с первым полетом человека в космос.

В настоящее время бульвар Гагарина соединяет сектор Ботаника с центральной частью Кишинева.

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К слову, в Кишиневе может появиться памятник, посвященный первому космонавту. Монумент планируется установить в сквере на бульваре, носящем его имя. Инициатива принадлежит Российскому центру науки и культуры.

Событие планируется приурочить к 85-летию со дня рождения космонавта. Однако решение о его установке должен принять муниципальный совет Кишинева.

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