В Приднестровье распределят новый транш гуманитарной помощи из России

ТИРАСПОЛЬ, 13 апр – Sputnik, Ирина Ляхова. В Приднестровье поступил очередной транш российской гуманитарной помощи, предназначенной для выплаты надбавок к пенсиям за первое полугодие 2019 года. С получателями одномоментно рассчитаются за четыре истекших месяца. В мае и июне выплаты продолжат в плановом режиме, сообщили в пресс-службе приднестровского лидера.

"Мы благодарны за помощь и обязаны обеспечить своевременный расчет. Впереди продолжительные пасхальные каникулы. Необходимо сделать все, чтобы граждане оперативно получили положенные им деньги", – подчеркнул лидер региона Вадим Красносельский.

© Sputnik / Ирина Ляхова Приднестровье попросит у России поддержки

Российская Федерация предоставляет выплаты для оказания поддержки пенсионерам, проживающим в Приднестровье. Средства российской финансовой гуманитарной помощи выплачиваются приднестровским пенсионерам ежемесячно.

Первый ее транш, предназначенный для выплат надбавок пенсионерам, поступил в регион 26 декабря 2007 года. С 1 января 2008 года все приднестровские пенсионеры начали получать ежемесячную дополнительную помощь к пенсии.

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