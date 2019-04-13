Не посылка, а сундук с серебром: молдавские таможенники конфисковали клад

Согласно таможенной декларации, в посылке должны были находиться лишь конфеты и несколько безделушек.

КИШИНЕВ, 13 апр — Sputnik. Жительница Кишинева пыталась получить почтовую посылку, буквально набитую серебром, сообщает Таможенная служба Молдовы.

"Почтовый клад" был обнаружен инспекторами. Согласно описи, в посылке должны были содержаться лишь конфеты и предметы личного пользования. Однако выяснилось, что содержимому ящика позавидовал бы и бывалый пират. Из посылки извлекли две сотни серебряных украшений — 102 цепочки, 93 кольца и пять подвесок из металла 925 пробы.

Ювелирные изделия были отправлены в Молдову из США. В соответствии с таможенной процедурой, незадекларированные товары конфискованы. Идет расследование.

А недавно в Узбекистане две женщины, вылетающие рейсом Ташкент-Амритсар и использовавшие "зеленый коридор", пытались провезти крупную партию золота. Женщины проглотили 14 небольших слитков золота, чтобы вывезти их из страны. Нарушительниц задержали в аэропорту после дополнительной таможенной проверки, передает Sputnik Узбекистан.

Отмечается, что стоимость изъятого золота составила около 11 тысяч долларов.

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