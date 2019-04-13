09:12 13 Апреля 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.86
  • USD17.60
  • RUB0.27
  • RON4.17
  • UAH0.66
Поиск
Приготовление супа

Топ-5 самых популярных продуктов в рационе жителей Молдовы

© Fotolia / Nitr
Общество
Получить короткую ссылку
17 0 0

В Молдстате выяснили, какие продукты питания чаще всего попадают на стол жителей республики.

КИШИНЕВ, 13 апр - Sputnik. Молоко, хлеб, яйца, овощи и фрукты — самые популярные продукты в рационе питания жителей Молдовы. А кондитерские изделия и рыба пользуются наименьшим спросом. Таковы данные Национального бюро статистики республики.

Деньги
© Sputnik / Miroslav Rotari
Работать на еду и "коммуналку": как живут молдаване

Безоговорочным лидером в списке самых популярных среди населения Молдовы продовольственных товаров остается "молочка". К слову, ее потребление за последние годы еще и увеличилось примерно на 13,5%. В среднем, на статистического жителя республики в год приходится 227 литров молока.

Что касается хлеба и мучной продукции, то их потребление в Молдове также возросло – приблизительно на 11%. Согласно официальным данным, среднестатистический граждан съедает за год 122 килограмма такого вида продовольственных товаров.

Яиц стали есть больше на практически 18%. В год молдаванин съедает примерно 198 штук.

Какие продукты не есть, чтобы не заболеть раком>>>

На четвертом месте в рационе населения Молдовы — овощи и бахчевые культуры, которых один житель страны в среднем съедает свыше ста килограммов. За последние годы потребление этих культур выросло примерно на 23%.

Супермаркет
© Sputnik / Miroslav Rotari
Без подорожаний никуда: в Молдове цены на некоторые товары взвинтили на 60%

Фруктов и ягод на одного человека уходит 52 килограмма в год, а это на 48% превышает показатели семилетней давности.

Среднестатистический житель республики за год съедает 51 килограмм мяса и мясных продуктов. К слову, их потребление увеличилось примерно на 50%.

А вот спрос на картофель в стране падает – за год один человек съедает порядка 46 килограммов этой сельскохозяйственной культуры.  А это на 11% меньше, чем семь лет назад.

Ах, эта картошка: польза и вред привычного продукта>>>

Сахара и кондитерских изделий уходит в год около 18 килограммов, а рыбы и рыбных продуктов —  17 килограммов. Их потребление несколько увеличилось.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

Еда с сюрпризом: что нашел в своем блюде посетитель ресторана
Еда, та и только: на что молдаване тратят деньги
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Международная книжная ярмарка для детей
Салон детской книги в Кишиневе удивляет посетителей - фото
Маргарита Симоньян прокомментировала арест Джулиана Ассанжа
Маргарита Симоньян прокомментировала арест Джулиана Ассанжа
Гагарин в Молдавии
Гагарин в Молдавии: как это было

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться