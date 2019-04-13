Топ-5 самых популярных продуктов в рационе жителей Молдовы

В Молдстате выяснили, какие продукты питания чаще всего попадают на стол жителей республики.

КИШИНЕВ, 13 апр - Sputnik. Молоко, хлеб, яйца, овощи и фрукты — самые популярные продукты в рационе питания жителей Молдовы. А кондитерские изделия и рыба пользуются наименьшим спросом. Таковы данные Национального бюро статистики республики.

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Безоговорочным лидером в списке самых популярных среди населения Молдовы продовольственных товаров остается "молочка". К слову, ее потребление за последние годы еще и увеличилось примерно на 13,5%. В среднем, на статистического жителя республики в год приходится 227 литров молока.

Что касается хлеба и мучной продукции, то их потребление в Молдове также возросло – приблизительно на 11%. Согласно официальным данным, среднестатистический граждан съедает за год 122 килограмма такого вида продовольственных товаров.

Яиц стали есть больше на практически 18%. В год молдаванин съедает примерно 198 штук.

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На четвертом месте в рационе населения Молдовы — овощи и бахчевые культуры, которых один житель страны в среднем съедает свыше ста килограммов. За последние годы потребление этих культур выросло примерно на 23%.

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Фруктов и ягод на одного человека уходит 52 килограмма в год, а это на 48% превышает показатели семилетней давности.

Среднестатистический житель республики за год съедает 51 килограмм мяса и мясных продуктов. К слову, их потребление увеличилось примерно на 50%.

А вот спрос на картофель в стране падает – за год один человек съедает порядка 46 килограммов этой сельскохозяйственной культуры. А это на 11% меньше, чем семь лет назад.

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Сахара и кондитерских изделий уходит в год около 18 килограммов, а рыбы и рыбных продуктов — 17 килограммов. Их потребление несколько увеличилось.

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