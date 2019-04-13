Где в Молдове можно будет принять участие в "Тотальном диктанте"

В субботу все, кто желает испытать себя на степень грамотности письменной русской речи, будут писать "Тотальный диктант". Это — ежегодная акция, проводимая, в том числе, и в Молдове.

КИШИНЕВ, 13 апр - Sputnik. "Тотальный диктант" — ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Цель акции — показать, что быть грамотным — важно для каждого человека; убедить, что заниматься русским языком нелегко, но увлекательно и полезно; объединить всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски.

Акция пройдет в субботу, 13 апреля, в 14.00.

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Как рассказали в Российском центре науки и культуры, акция в Кишиневе пройдет на нескольких площадках. Писать диктант можно будет в здании РЦНК (ул. М. Еминеску, 2 ), в Русском центре Молдавского государственного университета (ул. М. Когылничану, 65, ауд. 1), в Славянском университете Республики Молдова ( ул. Флорилор, 28/1, ауд. 104, 302), в Государственном педагогическом университете им. И. Крянгэ (ул. И. Крянгэ, 1, корпус 1, ауд. 101.

Диктант напишут также в Бельцах, Вулканештах, Комрате, Чадыр-Лунге.

В Приднестровском регионе география площадок следующая:

Тирасполь, Приднестровский госуниверситет им. Т.Г. Шевченко, ул. Свердлова, 73.

Бендеры, политехнический филиал ПГУ им. Т.Г. Шевченко, ул. Бендерского восстания, 7.

Григориополь, средняя школа №2, ул. К. Маркса 187а.

Дубоссары, Центральная городская библиотека, ул. Дзержинского, 4.

Рыбница, Приднестровский госуниверситет им. Т.Г. Шевченко, Рыбницкий филиал, ул. Гагарина, 5.

Чтобы принять участие в акции, нужно было зарегистрироваться с 03 по 11 апреля.

В этом году автором диктанта стал российский писатель, литературовед и критик Павел Басинский. Литературный интерес автора сконцентрирован на творчестве писателей конца XIX — начала XX века.

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"Конечно, я мгновенно согласился. От таких предложений не отказываются, это честь огромная — написать четыре текста для аудитории подобных географических масштабов", — отметил Басинский.

Что касается фрагментов, как отметил он, то это должны были быть не совсем ординарные тексты, возможно детективные истории, связанные между собой, обладающие общей идеей.

"Поэтому в качестве сюжетов я выбрал пьесу "Моцарт и Сальери" Александра Пушкина для первого фрагмента, "Мертвые души" Николая Гоголя для второго и "На дне" Максима Горького для третьего. А четвертый текст не мог обойтись без Льва Толстого, это самый близкий мне писатель", - добавил Басинский.

Он рассказал, что решил взять не художественное произведение Толстого, а всегда волновавшую его историю про зеленую палочку, на которой Николенька написал рецепт человеческого счастья.

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