Сколько стоит в 2019 году молдавский биометрический паспорт

КИШИНЕВ, 13 апр - Sputnik. Стоимость биометрического паспорта и удостоверения личности гражданина Республики Молдова остается неизменной на протяжении многих лет. Даже если вступили в силу новые образцы молдавских документов, удостоверяющих личность, их стоимость не изменилась. Тариф на выдачу удостоверения личности в течение 30 дней составляет 130 леев, 15 дней - 200 леев, 5 дней - 390 леев, 24 часа - 520 леев, 6 часов - 650 леев. А если документ нжно сделать за 3 часа, он обойдется в 780 леев, отмечает sputnik.md

Стоимость биометрического паспорта составляет 700 леев при получении его за 30 дней, 950 леев — за 15. Желающим получить паспорт за три часа нужно выложить 2280 леев.

Cогласно молдавскому законодательству, граждане страны могут иметь два действительных паспорта одновременно, при условии, что личные данные владельца идентичны. Владение вторым паспортом дает владельцу возможность подать заявку на другую визу при использовании первого документа.

А недавно впервые иностранец получил гражданство Молдовы в обмен на инвестиции в страну. Такую програму власти утвердили год назад. В этой программе могут участвовать лица, которые не имели проблем с правосудием, не находились в уголовном розыске со стороны Интерпола, не являются потенциальной угрозой независимости или национальной безопасности Республики Молдова, не получали доходов от преступной деятельности и не были признаны виновными в совершении террористических преступлений. Минимальная сумма безвозвратного вклада эквивалентна 100 тысячам евро. Или же претендент на получение гражданства (не младше 18 лет) должен вложить хотя бы в одну из областей стратегического развития Республики Молдова не менее 250 тысяч евро.

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