Жительница Трушен требовала взятки, обещая "помочь" со сдачей экзаменов

КИШИНЕВ, 13 апр — Sputnik. Жительница Трушен собирала деньги с учеников школ и студентов автокурсов, обещая им повлиять на экзаменационную оценку.

© Sputnik / Максим Богодвид Коррупция с размахом: что ждет задержанного сотрудника МВД

Вымогательство и подкуп подозреваемая буквально поставила на поток — требовала деньги, обещая людям посодействовать в получении ими положительной оценки на экзаменах или в выдаче водительских прав. Об этом сообщает Национальный антикоррупционный центр.

Согласно материалам следствия, 38-летняя женщина весной 2017 года получила по 300 евро от шести разных граждан, учеников вечерней школы. В обмен на деньги она обещала помочь им попасть в списки сдающих экзамены на бакалавра, а также посодействовать в получении положительной оценки.

Предприимчивая сельчанка стала фигурантом и еще одного, похожего уголовного дела. По данным следователей, в период с декабря 2016 года по февраль 2018 года, она выманила у одного из студентов автошколы 1100 евро, утверждая, что у нее есть знакомства среди ответственных лиц, которые помогут пройти экзамен и получить права категории "Б". С двух других студентов она потребовала меньше денег за ту же услугу — от 300 до 400 евро.

В совокупности за преступления, совершенные подозреваемой, ей грозит крупный штраф или тюремное заключение на срок до 5 лет.

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