В Молдове появились частные семейные врачи

Одобрены уже пять заявок, на рассмотрении еще около трех десятков.

КИШИНЕВ, 13 апр — Sputnik. Национальная компания медицинского страхования (CNAM) получила с начала года 33 заявки о выдаче разрешения на частную практику в качестве семейного врача.

Пять контрактов на оказание первичной медико-санитарной помощи уже были подписаны. Остальные 28 заявок находятся на рассмотрении, сообщает пресс-служба CNAM.

Согласно процедуре, предложение, представленное экономическим агентом, должно соответствовать положениям Единой программы обязательного медицинского страхования. Если податель заявки удовлетворяет этим требованиям, его включают в список потенциальных поставщиков первичной медико-санитарной помощи, затем специальная комиссия оценивает на месте их способность оказывать медицинские услуги. После оценки заключаются соответствующие контракты.

Выдача разрешений на частную практику в качестве семейного врача осуществляется CNAM в рамках реформы, которая предусматривает создание альтернативы системе "государственных" семейных врачей.

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