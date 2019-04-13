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Полиция

Дохвастался: полиция нашла любителя тонировки авто по видео в соцсетях

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Владелец модного кроссовера поделился с публикой чудесами тюнинга на своем внедорожнике и был наказан.

КИШИНЕВ, 13 апр — Sputnik. Полиция нашла водителя, который хвастался в социальных сетях "крутой" тонировкой на передних стеклах автомобиля, что запрещено правилами. В итоге тщеславие обернулось против самого любителя автотюнинга — его заставили привести машину в соответствие с требованиями и выписали штраф.

Как сообщает пресс-служба Национального инспектората по патрулированию, водитель с запрещенной тонировкой передних стекол был остановлен экипажем патрульной полиции. В результате 28-летний владелец автомашины Hyundai Santa Fe не только лишился тонировки, но и получил административное наказание в виде штрафа в размере 1200 леев с начислением трех штрафных пунктов.

Национальный инспекторат по патрулированию напоминает, что затонированные стекла значительно ограничивают поле зрения водителя, а на дороге делают его опасным для пешеходов и других участников дорожного движения.

Кроссовер Hyundai Santa Fe позиционируется корейским производителем как семейный внедорожник, флагман модельной линейки в своем классе.

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