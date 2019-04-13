Эхо войны: 35 героев ВОВ обрели последнее пристанище

КИШИНЕВ, 13 апр - Sputnik. Церемония торжественного перезахоронения останков 35 солдат Красной армии, павших смертью храбрых весной 1944 года в ходе освобождения Молдовы от фашистских оккупантов, состоялась в субботу на мемориале "Шерпенский плацдарм".

© Sputnik / Nicu Goncear Церемония перезахоронения останков 35 солдат Красной армии на Шерпенском плацдарме

Этот воинский некрополь расположен в Новоаненском районе, на берегу Днестра, на месте ожесточенных боев периода Ясско-Кишиневской операции, в результате которой территория Молдовы была освобождена от нацистов.

Церемония перезахоронения прошла с участием роты почетного караула, военного оркестра, салютной команды и военнослужащих миротворческого контингента в Зоне безопасности на Днестре. В мероприятии принял участие президент Молдовы Игорь Додон, сотрудники дипломатических миссий, представители парламента страны.

"Именно в середине апреля на этой земле были серьезные бои. Сегодня скорбный день – день памяти. Эти 35 неизвестных солдат пали для того, чтобы мы жили в мире. Мы обязаны это помнить и делать все возможное, чтобы наша молодежь это не забыла", - заявил Додон.

Глава республики выразил благодарность поисковикам, которые прилагают усилия для сохранения памяти о героях ВОВ и о Великой Победе. По его словам, нельзя предавать забвению мужество и героизм воинов, павших за освобождение Родины от фашистской оккупации. "В этом году решили наградить молодых людей, которые занимаются поисковыми мероприятиям. Речь идет о клубе "Август", комитете "Победы", которые организуют эти акции. Государственные награды они получат ближе 9 мая", - отметил Додон.

© Sputnik / Miroslav Rotari Додон: в Молдове День Победы был, есть и будет

Нельзя фальсифицировать историю

Ежегодно в Молдове реконструируются воинские мемориалы и памятники, ведутся работы по поиску неучтенных воинских захоронений. Многолетнюю неоценимую помощь в этом оказывает посольство России в республике и представительство Россотрудничества.

Посол России в Молдове Олег Васнецов отметил недопустимость фальсификации исторической памяти об уроках Великой Победы, а также подчеркнул важность увековечения героического прошлого и подвигов участников Великой Отечественной войны.

"И поисковый отряд "Август" и Координационный комитет "Победа" сделали и делают практически невозможное при этом бескорыстно для того, чтобы память о погибших советских солдатах оставалась живой, чтобы она передавалась новым поколениям. Наша с вами святая обязанность - сохранять эту память", - сказал посол.

В беседе с корреспондентом Sputnik дипломат подчеркнул, что для любого государства важно хранить историческую память. "В том, что касается Великой Отечественной войны, для Советского Союза – это особая память всех поколений, всех людей, проживавших в СССР, и ныне в самостоятельных государствах", - отметил посол.

© Sputnik / Мирослав Ротарь На мемориале в Шерпенах стартовала подготовка к встрече 75-летия Победы

По его словам, бесспорно та работа, которую ведут поисковые отряды и в Молдове, и на территории России, и в других республиках, это работа необходимая. "Масса семей, к сожалению, не знает, где погибли их сыновья, отцы, деды и прадеды. И работа эта востребована. В первую очередь, для молодого поколения, чтобы молодежь знала, что пережили предки, через что прошла страна, и какой ценой далась эта свобода", - сказал посол.

Васнецов обозначил ключевые мероприятия посольства, запланированные в Молдове к 9 Мая. "Дипмиссия проводит не только самостоятельные мероприятия, но и совместные - с администрацией президента, с координационным советом "Победа" и Россотрудничеством. У нас есть сводный план мероприятий, которого и придерживаемся. Ключевыми станут традиционные мероприятия - акция "Бессмертный полк" и посольский прием", - пояснил он.

Чтобы помнили

Посол Республики Беларусь в Молдове Сергей Чичук отметил, что в годы Великой Отечественной войны многие народы объединили свои усилия и ценой великих жертв и потерь победили фашизм.

"Главный урок, который вынесли из той войны люди, - беречь мир как самое главное достояние на Земле. Однако сегодня есть отдельные политики, которые забывают тот негативный опыт", - сказал дипломат.

По его словам, во множестве точек мира постоянно возникают напряженности.

"И мы, потомки победивших воинов, сегодня склоняем головы и клянемся отдать все силы, чтобы ужасы той войны больше никогда не повторились", - отметил посол.

Как работают поисковики

На Шерпенском плацдарме ровно 75 лет назад гремели ожесточенные бои. За победу, за мирное небо над головой и будущие поколения только здесь свои жизни отдали 13 тысяч солдат и офицеров Красной армии. Всего более 60 тысяч человек погибли на других участках фронта. Могилы многих из них до сих пор не известны и к ним не могут прийти благодарные потомки. Поиск неучтенных воинских захоронении в Республике Молдова ведут энтузиасты – люди, которым не безразлично прошлое нашей страны.

В беседе с корреспондентом Sputnik руководитель Русского историко-патриотического клуба, глава Национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович рассказал, как ведутся поисковые работы.

Он отметил, что "по-человечески это очень тяжело – смотреть на солдата, который склонился над кашей и погиб от попадания осколка в затылок, смотреть на солдата, сражавшегося до последнего патрона и погибшего от прямого попадания мины".

"По-человечески это очень тяжело осознавать, что здесь сражались такие же ребята как ты - моложе или старше тебя, которые оставили свои семьи и которые уже никогда не вернутся домой, навсегда став частью молдавской земли", - добавил Петрович.

Он пояснил, что останки воинов, которые предали земле в субботу на Шерпенах, были найдены на днестровских плацдармах в Ново-Аненском и Штефан-Водском районах.

"Все они обнаружены на бывших боевых позициях, то есть там, где непосредственно проходил фронт. Их нашли в боевом снаряжении там, где их настигла смерть. То есть их никто не хоронил - как погибли в бою, так там и лежали", - рассказал собеседник.

По его словам, период этих поисковых работ начался с осени 2018 года. Останки последних солдат нашли в минувшие выходные.

"Кроме того, что это однозначно советские солдаты, больше мы о них ничего не знаем. Можем только предположить их принадлежность. Все они из пехоты. Это не моряки, не летчики и не артиллеристы", - заключил Петрович.

Каждый год останки героев, погребенных в неучтенных захоронениях или просто скрытых под толщей земли, ищут и находят поисковики отряда "Август" и Русского историко-патриотического клуба. К сожалению, при обнаружении останков чаще всего нет ни документов, ни наград, по личным номерам которых удалось бы установить имена советских воинов. Поэтому на крестах, установленных на воинском кладбище, чаще всего значится только количество перезахороненных бойцов.

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