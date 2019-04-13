Додон: марши Победы пройдут по всей Молдове

КИШИНЕВ, 13 апр - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон уверен, что марши Победы пройдут по всей территории республики. Об этом глава республики заявил в субботу в ходе церемонии перезахоронения воинов Красной армии, которая состоялась в Шерпенах.

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В 2019 году Молдова отмечает 75-летие освобождения страны от фашистских оккупантов. Додон напомнил, что на всей территории Молдовы под патронатом главы государства проходит ряд мероприятий, посвященных этой дате. План действий включает реставрацию военных монументов, съемку документального фильма, посвященного освобождению Молдовы, посещение на дому всех ветеранов Великой Отечественной войны, проведение марша "Бессмертный полк" 9 Мая и другое.

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"Но мы это должны делать каждый день, каждый день быть рядом с ветеранами, каждый день делать все возможное, чтобы память не была забыта. Призываю всех граждан Молдовы помнить это и гордиться общей Победой – Победой всех - молдаван, русских, украинцев. Это была общая победа", - сказал Додон.

Он обратил внимание, что в этом году Молдова также присоединится к международной акции "Бессмертный полк".

"9 мая мы должны пройти "Бессмертным полком" - маршем Победы по центру Кишинева. Такие марши Победы состоятся по всей Молдове, но уверен, что в Кишиневе десятки тысяч человек вместе с президентом, вместе с ветеранами пройдут маршем Победы, гордым шагом, как истинные наследники победителей", - отметил глава республики.

Название акции — "Бессмертный полк" получило всенародное признание после того, как в 2012 году в Томске по центральной улице города прошли более шести тысяч человек, пронеся свыше двух тысяч фотопортретов участников Великой Отечественной войны. В 2013 году акция под таким названием была проведена уже в 120 городах и селах России, по предварительной оценке, объединив более полумиллиона участников. В 2014 году "Бессмертный полк" прошел в 500 городах в семи странах, а в 2015 году — уже в 15 странах мира.

Впервые в Молдове акция "Бессмертный полк" прошла в 2015 году. Впоследствии "Бессмертный полк" ежегодно торжественным маршем проходит и на севере Молдовы, и в Гагаузии, и в Приднестровье, и в других населенных пунктах республики.

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Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза. В настоящее время в нашей стране живут 412 ветеранов.

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