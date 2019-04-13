Можно ли штрафовать пассажиров общественного транспорта за невоспитанность

Городской общественный транспорт в нашей жизни: на чем удобнее ездить, и на что чаще всего жалуются пассажиры.

Виктор Ляхевич

В общественном транспорте Кишинева недавно ввели систему QR-кодов, посредством которых можно сообщать о любой проблеме во время поездки. В городском управлении электротранспорта уточнили, что пассажиры в основном жалуются на бездомных, и на некоторые отклонения от графика движения. Но не только это раздражает кишиневцев. Корреспонденты Sputnik поинтересовались у прохожих, как они оценивают качество услуг, предоставляемые частными и государственными перевозчиками.

© Sputnik / Miroslav Rotari Маршруты поменяли: как ездит общественный транспорт в Кишиневе

"Перегруженность в общественном транспорте", - вот на что в основном нам пожаловались горожане.

"Маршрутки ходят, как им заблагорассудится. С троллейбусами ситуация получше, но едут они только по центральным улицам. То есть, если тебе надо на верхнюю или нижнюю Ботанику, то ты на троллейбусе никогда не доберёшься туда", - сказал студент одного из вузов столицы Евгений.

Пенсионерка Инна Николаевна придерживается иного мнения. "У меня нет претензий. Я считаю, что в основном виноваты сами пассажиры, которые создают суматоху в транспорте", - пояснила она.

"Всем приходится стоять, особенно в час-пик. Таковы суровые условия проезда в нашем общественном транспорте. Молодые люди иногда помогают с коляской, когда мы садимся в троллейбус. Места не всегда уступают, в этом случае приходится настойчиво просить пассажиров об этом", - призналась молодая мама Татьяна Никитина.

© Sputnik / Miroslav Rotari В соцсетях найдена причина недостатка общественного транспорта в Кишиневе

Не все молодые люди считают, что они должны уступать место в общественном транспорте. За него ведь заплачено, объясняют они.

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"Штрафовать молодых людей за подобное поведение нельзя. Уступать место в транспорте, в общественных заведениях - это норма поведения, а не нарушение закона. Граждане могут делать замечания по этому поводу. Но всё зависит от уважения молодых людей к старшему поколению", - уточнил юрист.

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В транспорте есть специальные места для пассажиров с детьми, инвалидов, беременных женщин и лиц пожилого возраста. Интересно, внедрение системы жалоб через QR-коды, может стать первым шагом к тому, чтобы пассажиры чаще проявляли уважение друг к другу. Что вы думаете по этому поводу, уважаемые читатели? Оставляйте свои комментарии под этой заметкой.

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