Пока все живы: юная гонщица демонстративно игнорирует ПДД, полиция бессильна

Юная и дерзкая "мажорка" из Кишинева гоняет на автомобиле на большой скорости, свои "ночные победы" она с бойфрендом записывает на видео.

КИШИНЕВ, 13 апр — Sputnik. О знаменитой московской скандалистке Маре Багдасарян, пожизненно лишенной водительских прав, вспоминают в эти дни жители молдавской столицы в социальных сетях. На дорогах Кишинева объявилась последовательница московской гламурной дивы — молодая девушка, которая демонстративно игнорирует правила дорожного движения.

Девушка регулярно публикует видеоотчеты о своих дорожных приключениях в Instagram и уже не первый раз, и даже не первый год, становится героиней скандалов, связанных с грубыми нарушениями ПДД. Полиция, судя по всему, ничего не может сделать с гонщицей, которая живет, как хочет — ее регулярно штрафуют, но неизвестно, платит ли она эти штрафы и огорчает ли ее вообще это обстоятельство.

Плохая девочка за рулем

Социальные сети и ведущие новостные порталы Молдовы облетели видеокадры, на которых героиня скандала демонстративно игнорирует красный свет на проспекте Штефана чем Маре в Кишиневе, а затем выезжает на встречную полосу. При этом она ведет прямую трансляцию в Instagram.

Нарушительница канонов явно наслаждается ролью "плохой девчонки". Публикация вызвала шквал гневных комментариев, однако хватало и тех, кто открыто восхищался храбростью автолюбительницы, презирающей опасность.

Живи быстро, летай по городу на скорости 200 км/ч

По городу девушка гоняет не одна, а в компании со своим бойфрендом. В 2018 году юная пара уже прославилась в социальных сетях - на опубликованных в Instagram девушка мчалась по центральной улице Кишинева на скорости 200 км/ч на автомобиле BMW.

А ее приятель залил в социальные сети видео, где он небрежно правит автомобилем, высунув ноги за окно.

Стритрейсерша-рецидивистка: обошлось без жертв

Презрение к правилам дорожного движения не всегда заканчивается хорошо. В 2018 году девушка уже попадала в аварию на Измаильской улице в Кишиневе. Мастерства у любительницы опасной езды оказалось намного меньше, чем азарта: превысив скорость, девушка не справилась с управлением Hyundai Tucson и влетела прямо в лоб автомобилю Volkswagen.

По свидетельству очевидцев, удар был настолько сильным, что куски покореженного металла и пластика разлетелись на десятки метров. Системы безопасности в обеих машинах оказались в порядке, в результате обошлось без жертв.

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