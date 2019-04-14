Эксперт: обращайте внимание на смартфоны, которые собираетесь купить

В Молдове даже на продукты питания или бытовые товары не было зарегистрировано столько обращений на возврат денег или замену приобретенной продукции, как на мобильные телефоны.

КИШИНЕВ, 13 апр - Sputnik. За последние три года в топе основных жалоб со стороны покупателей стали недовольства качеством мобильных телефонов, заявил в эфире Sputnik Matinal глава одного из управлений Агентства по защите прав потребителей Николае Олэрашу.

По его словам, даже на продукты питания или бытовые товары не было зарегистрировано столько обращений на возврат денег или замену приобретенной продукции.

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Многие экономические агенты, среди них и большие компании, были оштрафованы, а некоторых обязали возместить моральный ущерб, потому что мобильные телефоны низкого качества или вовсе нерабочие.

"Был случай, когда гражданин дошел до суда из-за Power Bank. Человеку не только удалось вернуть деньги за этот товар, судебные издержки, но ему еще и возместили моральный ущерб. Экономическому агенту пришлось выплатить ему втрое больше, чем стоит эта подзарядка", - отметил эксперт.

Он отметил, что Агентство по защите прав потребителей находится на стороне покупателей. "Мы рады, что они настаивают на своих правах в суде. Удивляет, что официальные дилеры, большие компании, сталкиваются с проблемами качества техники тем более, что оно производится известными брендами", - добавил собеседник.

Эксперт отмечает, что покупателям необходимо стать более жесткими и требовательными к тем товарам, которые они собираются приобрести. Он также посоветовал, при необходимости звонить агентство по защите прав потребителей или Национальное агентство продовольственной безопасности.

"Самые сложные случаи, которые могут обжалованы или урегулированы, касаются приобретения недвижимости. Люди подписывают определенные инвестиционные контракты, которые даже не обсуждаются, а разработчики этих документов навязывают свои условия и их впоследствии сложно оспорить. То же самое происходит с ассоциациями жильцов, которые принудительно принимают сдачу блока, без того, чтобы навязать экономическому агенту соблюдение определенных правил", - отметил Олэрашу.

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С полной версией интервью Николае Олэрашу можно ознакомиться здесь.

© Sputnik / Miroslav Rotari Глава одного из управлений Агентства по защите прав потребителей Николае Олэрашу

Sputnik Matinal инициировал кампанию по защите прав потребителей вместе с профильным агентством. Каждую среду в рамках утреннего эфира будут обсуждать конкретные проблемы, с которыми сталкиваются покупатели.

Если при покупке вы столкнулись с каким-либо нарушениями, просим поделиться историей и фотографиями неприятного инцидента, написав Sputnik на наш электронный адрес moldova@sputnik.md или в социальные сети.

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