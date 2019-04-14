08:39 14 Апреля 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.86
  • USD17.60
  • RUB0.27
  • RON4.17
  • UAH0.66
Поиск
Акция Тотальный диктант в Молдове

Как жители Кишинева "тотально" проходили экзамен на грамотность

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
Получить короткую ссылку
30 0 0

Быть грамотным - модно! Таков девиз международной акции "Тотальный диктант". Ему решили последовать и многие кишиневцы, написав диктант по русскому языку.

КИШИНЕВ, 14 апр – Sputnik. В Кишиневе в Российском центре науки и культуры (РЦНК) прошла ежегодная Международная образовательная акция "Тотальный диктант". 

"Идея акции зародилась в Новосибирском государственном университете в 2004 году. В начале она была только российской, а с 2012 года стала международной. Позже и Республика Молдова присоединилась к ней", - заявил куратор образовательных проектов Российского центра науки и культуры Виктор Костецкий.

В молдавской столице участниками диктанта по русскому языку стали более 300 человек.

Насколько грамотны жители Молдовы
Тотальный диктант в Тирасполе
© Sputnik / Irina Leahova
Проверено на себе: что надо знать о "Тотальном диктанте", если его писать

В Молдове, как рассказал Костецкий, диктант проходит уже в седьмой раз. За это время у "Тотального диктанта" появилось много поклонников и завсегдатаев.

По его словам, не стесняются проверять свои знания в правописании не только школьники и студенты, но и пенсионеры, а также представители интеллектуальных профессий – преподаватели или люди с высшими учеными степенями.

"Главное задать себе некую программу самообразования. Помимо многих проблем, которые породил XXI век, это еще и проблема неграмотности. За нас грамотными становятся машины, а мы очень часто допускаем ошибки, которые иногда чреваты тем, что нас неправильно понимают, из-за тех или иных знаков препинания. Затем неправильно трактуют наши речи. Поэтому, быть грамотными, как гласит девиз акции, – это модно! Мы призываем всех следовать этой моде, которая должна быть неувядаемой", - подчеркнул организатор акции.

 

 

За прошедшие годы участия в диктанте, как уточнил собеседник, жители Молдовы показали неплохие результаты. Средний возраст участников за все года – примерно 40 лет.

Ольга Ребковец рассказала о тайнах "Тотального диктанта" в проекте Подкасты РИА Новости>>>>

Один из плюсов акции, как считает Костецкий, это возможность ее расширения.

"Она способна множиться и распространяться на другие языки. Примером может быть Гагаузия, жители которой несколько лет подряд принимали участие в диктанте именно по русскому языку. Через время в Гагаузии организовали "Тотальный диктант" уже по гагаузскому языку", - сказал собеседник.

Четыре часовых пояса, четыре текста

За многие года проведения этого события сложилась традиция заказывать художественное тексты для диктанта у российских писателей, которые уже завоевали любовь читателей и радуют их интересными произведениями.

Мексиканская полиция
© Sputnik / Дмитрий Знаменский
Грамотность важна и для полицейских, даже фальшивых

В этом году такое задание выпало писателю и литературному критику Павлу Басинскому, известному не столько по своим романам, сколько по эссе о классиках русской литературы.

Задача была сочинить четыре текста, а это нужно потому, что диктуют произведения по часовым поясам. Вначале писатель хотел сделать на одну тему текст и разбить его на четыре части. Но потом все же предпочел коснуться четырех авторов, классиков русской литературы.

Первый текст по "Моцарту и Сальери" Александра Пушкина, второй по "Мертвым душам" Николая Гоголя. Кишиневу достался текст, который касается пьесы Максима Горького "На дне". Четвертое эссе - по произведениям Льва Толстого.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

Молдова вместе со всем миром напишет "Тотальный диктант"
Как правильно по-русски: последний или крайний?
Ровинская: как на самом деле нужно писать "Тотальный диктант"
В городах Гагаузии прошел всеобщий диктант по гагаузскому языку
Теги:
Российский центр науки и культуры, Виктор Костецкий, русский язык, Акция "Тотальный диктант"
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Акция Тотальный диктант в Молдове
В Молдове успешно прошел ежегодный "Тотальный диктант"
Кишиневцы пришли проверить свои знания русского языка
Быть грамотным – модно: Молдова приняла участие в акции "Тотальный диктант"
Гагарин в Молдавии
Гагарин в Молдавии: как это было

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться