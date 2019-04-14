Как жители Кишинева "тотально" проходили экзамен на грамотность

Быть грамотным - модно! Таков девиз международной акции "Тотальный диктант". Ему решили последовать и многие кишиневцы, написав диктант по русскому языку.

КИШИНЕВ, 14 апр – Sputnik. В Кишиневе в Российском центре науки и культуры (РЦНК) прошла ежегодная Международная образовательная акция "Тотальный диктант".

"Идея акции зародилась в Новосибирском государственном университете в 2004 году. В начале она была только российской, а с 2012 года стала международной. Позже и Республика Молдова присоединилась к ней", - заявил куратор образовательных проектов Российского центра науки и культуры Виктор Костецкий.

В молдавской столице участниками диктанта по русскому языку стали более 300 человек.

Насколько грамотны жители Молдовы © Sputnik / Irina Leahova Проверено на себе: что надо знать о "Тотальном диктанте", если его писать

В Молдове, как рассказал Костецкий, диктант проходит уже в седьмой раз. За это время у "Тотального диктанта" появилось много поклонников и завсегдатаев.

По его словам, не стесняются проверять свои знания в правописании не только школьники и студенты, но и пенсионеры, а также представители интеллектуальных профессий – преподаватели или люди с высшими учеными степенями.

"Главное задать себе некую программу самообразования. Помимо многих проблем, которые породил XXI век, это еще и проблема неграмотности. За нас грамотными становятся машины, а мы очень часто допускаем ошибки, которые иногда чреваты тем, что нас неправильно понимают, из-за тех или иных знаков препинания. Затем неправильно трактуют наши речи. Поэтому, быть грамотными, как гласит девиз акции, – это модно! Мы призываем всех следовать этой моде, которая должна быть неувядаемой", - подчеркнул организатор акции.

За прошедшие годы участия в диктанте, как уточнил собеседник, жители Молдовы показали неплохие результаты. Средний возраст участников за все года – примерно 40 лет.

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Один из плюсов акции, как считает Костецкий, это возможность ее расширения.

"Она способна множиться и распространяться на другие языки. Примером может быть Гагаузия, жители которой несколько лет подряд принимали участие в диктанте именно по русскому языку. Через время в Гагаузии организовали "Тотальный диктант" уже по гагаузскому языку", - сказал собеседник.

Четыре часовых пояса, четыре текста

За многие года проведения этого события сложилась традиция заказывать художественное тексты для диктанта у российских писателей, которые уже завоевали любовь читателей и радуют их интересными произведениями.

© Sputnik / Дмитрий Знаменский Грамотность важна и для полицейских, даже фальшивых

В этом году такое задание выпало писателю и литературному критику Павлу Басинскому, известному не столько по своим романам, сколько по эссе о классиках русской литературы.

Задача была сочинить четыре текста, а это нужно потому, что диктуют произведения по часовым поясам. Вначале писатель хотел сделать на одну тему текст и разбить его на четыре части. Но потом все же предпочел коснуться четырех авторов, классиков русской литературы.

Первый текст по "Моцарту и Сальери" Александра Пушкина, второй по "Мертвым душам" Николая Гоголя. Кишиневу достался текст, который касается пьесы Максима Горького "На дне". Четвертое эссе - по произведениям Льва Толстого.

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