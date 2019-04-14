В ремонт больниц в Гагаузии бюджет автономии вкладывает миллионы леев

КИШИНЕВ, 14 мар — Sputnik. На ремонт медицинских учреждений Гагаузии, как Центров здоровья, так и районных больниц, из бюджета автономии за последние четыре года было выделено около 26 миллионов леев.

© Sputnik / Павел Лисицын Молдова осталась без врачей — в районных больницах не хватает специалистов

В эфире гагаузского телеканала начальник управления здравоохранения и социальной защиты Гагаузии Светлана Дулева сообщила, что программы национальной компании страховой медицины не предусматривают расходов на капитальный ремонт медучреждений. Эта статья расходов ложится на региональные и местные власти, передает gagauzinfo.md.

В реконструкцию медучреждений первичного звена в Гагаузии вложено 14 миллионов леев. на ремонт районной больницы в Чадыр-Лунге и Вулканештах отпущено по шесть миллионов леев. Там были отремонтированы крыша, терапевтическое, педиатрическое, фтизио-пульмонологическое отделение, крыша, рассказала Светлана Дулева.

В настоящий момент завершаются работы в отделении хирургии Вулканештской районной больницы.

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