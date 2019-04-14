Жители Молдовы выбрали дизайн новой кепки для полицейских

По заявлению замначальника генинспектората полиции, в голосовании приняли участие более ста тысяч человек. Неизвестно, остались ли полицейские довольны выбором граждан.

КИШИНЕВ, 14 апр — Sputnik. Заместитель начальника Генерального инспектората полиции Георге Кавкалюк подвел итоги голосования за новый дизайн полицейской кепки. Напомним, что гражданам Молдовы предлагалось выбрать один из нескольких вариантов нового головного убора для правоохранителей.

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По словам Кавкалюка, в конкурсе победила модель №5, за которую отдали свой голос более 3200 человек из ста тысяч, принявших участие в голосовании. Заместитель главы генинспектората полиции поблагодарил всех, кто помог определиться с выбором.

"Наша совместная с дизайнером Даниелом Раковицей работа завершилась созданием самой лучшей, самой удобной и красивой полицейской кепки в мире, — написал он в Facebook. Из пяти вариантов модель №5 набрала наибольшее число голосов – 3225, за ней следует модель №4 – 2.910".

В марте 2019 года Кавкалюк обратился к пользователям социальных сетей с просьбой помочь определиться с выбором дизайна для полицейского головного убора. Он опубликовал варианты в Facebook и предложил голосовать, обещая, что выбор пользователей станет решающим.

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