Жители Молдовы выбрали дизайн новой кепки для полицейских

КИШИНЕВ, 14 апр — Sputnik. Заместитель начальника Генерального инспектората полиции Георге Кавкалюк подвел итоги голосования за новый дизайн полицейской кепки. Напомним, что гражданам Молдовы предлагалось выбрать один из нескольких вариантов нового головного убора для правоохранителей.
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По словам Кавкалюка, в конкурсе победила модель №5, за которую отдали свой голос более 3200 человек из ста тысяч, принявших участие в голосовании. Заместитель главы генинспектората полиции поблагодарил всех, кто помог определиться с выбором.
"Наша совместная с дизайнером Даниелом Раковицей работа завершилась созданием самой лучшей, самой удобной и красивой полицейской кепки в мире, — написал он в Facebook. Из пяти вариантов модель №5 набрала наибольшее число голосов – 3225, за ней следует модель №4 – 2.910".
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