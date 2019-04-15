Сотни тысяч молдавских пенсионеров получат помощь от государства

Выплата единовременной помощи уже началась. Деньги пересылают получателям через почтовые отделения или при помощи системы банковских переводов.

КИШИНЕВ, 15 апр – Sputnik. Некоторые категории граждан Молдовы получат к пасхальным праздникам единовременную помощь в размере 600 леев (примерно 34 доллара по текущему курсу Национального банка страны).

© Sputnik / Rodion Proca Некоторые пенсионеры рискуют остаться без денег - в чем причина

Таким образом, власти решили поддержать свыше 612 тысяч пожилых граждан, чья пенсия не дотягивает до двух тысяч леев, а также получателей соцпособий.

По данным правительства, большая часть получателей - порядка 400 тысяч - приходится на категорию пенсионеров по возрасту.

Выплата единовременной помощи уже началась. Деньги пересылают получателям через почтовые отделения или при помощи системы банковских переводов.

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Расходы на предоставление единовременной помощи составили порядка 368 миллионов леев. Такого рода поддержку государство оказывало молдавским пенсионерам и к зимним праздникам.

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