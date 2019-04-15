Полицейские останавливают водителей на въезде в Кишинев: что происходит

Сотрудники правоохранительных органов проверяют водителей на въезде в молдавскую столицу. Из-за этого образовались пробки.

КИШИНЕВ, 15 апр – Sputnik. Полиция на страже правопорядка: утро понедельника началось с проверок на дорогах столицы. Корреспондент Sputnik.md сообщает, что десятки сотрудников правоохранительных органов и несколько полицейских машин расположились на въезде в Кишинев со стороны пригорода Сынжера сразу после моста. Образовались огромные пробки.

© Photo: Facebook / Город без маршруток Полиция проверяет водителей на въезде в Кишинев

Местные СМИ сообщают, что речь идет об спецоперции по выявлению пьяных водителей. По крайней мере, так говорят водители, которые прошли так называемую проверку.

Служба InfoTrafic Национального инспектората патрулирования (НИП) сообщила о трассах, на которых сегодня, 15 апреля, дежурят мобильные экипажи с приборами измерения скорости движения.

- R 1: Кишинев – Унгены, (Страшенский район), 70 – 107 км;

- M 5: Бельцы – Кишинев – Тирасполь, 194 – 224 км;

- R 2: Кишинев – Бендеры, 21 – 38 км;

- R 3: Кишинев – Хынчешты - Чимишлия;

- R 6: Кишинев – Оргеев, 13 – 21, 23 – 88 км;

- R 16: Фалешты – Скулень – Унгены, 53 – 81 км;

- R 20: Оргеев – Резина – Рыбница;

- R 25: Буковец – Ниспорены, 17 – 43 км;

- R 26: Бендеры – Каушаны – Чимишлия, 6 – 59 км;

- R 30: Новые Анены – Каушаны, 79 – 101 км;

- R 31: R 30 – Тудора – Паланка, 0 – 15 км;

- G 109: Делакэу – Булбоака – R2, 0 – 15 км;

- R 34: Хынчешты – Леова – Кагул, 22 – 68 км.

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