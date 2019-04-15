Важное изменение по паспортам Молдовы вступило в силу

При оформлении паспорта стоит обратить внимание на вступившие в силу изменения: в Агентстве государственных услуг обратили внимание граждан на нововведения.

КИШИНЕВ, 15 апр – Sputnik. С 15 апреля Агентство государственных услуг прекращает оказывать услуги по оформлению удостоверений личности (булетин) в течение трех и шести часов, а паспорта — в течение трех и шести часов, а также десяти календарных дней.

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Взамен будут предоставляться услуги по оформлению удостоверения личности и паспорта в день обращения.

Оформить документы в день обращения можно будет в центральном офисе службы по выдаче идентификационных документов по улице Александру чел Бун, 56.

Заявления принимаются с понедельника по пятницу с 08.00 до 13.00. Выдавать документы будут с 16.30 до 17.00 того же дня, когда подано заявление.

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В то же время центральным офисом будут предоставляться услуги по выдаче удостоверений личности в течение 24 часов и 5 календарных дней.

Офис работает с понедельника по субботу, с 08.00 до 17.00. По субботам центр предоставляет услуги по оформлению документов только в течение пяти рабочих дней или 15 и 30 календарных дней.

Кроме того, мультифункциональные центры №1, 2, 3 и 4 также будут предоставлять услуги по оформлению удостоверений личности и/или паспортов только в течение 5 рабочих дней или 15 и 30 календарных дней.

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