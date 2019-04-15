В сети возмущены мягким наказанием для автоледи, презирающей ПДД

На видео, опубликованном в социальных сетях, девушка гоняет по Кишиневу со скоростью 200 км/ч, проезжает на красный свет и хвалится тем, что полиция ничего не сделает.

КИШИНЕВ, 15 апр — Sputnik. Скандальное видео, опубликованное в социальных сетях юной "стритрейсершей", прокомментировали в Национальном инспекторате по патрулированию.

На прошлой неделе внимание прессы привлекли несколько роликов, на которых девушка и ее бойфренд демонстративно нарушают правила дорожного движения - гоняют по Кишиневу на авто, развивая скорость порядка 200 км/ч, выезжают на встречную полосу, летят на красный свет и хвалятся, что полиция им ничего не сделает.

В социальных сетях эти видео-ролики вызвали настолько масштабный резонанс, что Национальный инспекторат по патрулированию счел нужным выступить с комментарием по этому поводу.

По данным полиции, на опубликованных в интернете видео зафиксированы не одна, а две разных нарушительницы, которые ездили на одном и том же автомобиле. Одна из видеозаписей снята недавно, однако другая была сделана еще осенью 2018 года. Прошлогоднее нарушение, зафиксированное системой видеомониторинга "Control trafic" в ноябре 2018 года, повлекло за собой штраф в сумме 1350 леев и 6 штрафных пунктов.

"Кто еще хочет погонять по Кишиневу всего за 900 леев?"

Однако пользователи Facebook считают, что это наказание оказалось слишком мягким для автоледи, которые сознательно и демонстративно нарушают правила дорожного движения и ставят под угрозу жизнь не только свою, но и окружающих.

"Вам не кажется, что в этом случае закон применяется избирательно? - интересуется автор самого популярного комментария, получившего более полутора сотен лайков. - Эти нарушения не могут быть квалифицированы как "легкие".

Комментатор считает, что в другой стране такая нарушительница давно бы лишилась водительских прав.

"900 леев за то, что два раза проехала на красный свет, пересекла двойную сплошную три раза, превысила скорость и агрессивно водила. Это просто смешно, дорогие полицейские, - пишет другой. - Надеюсь, что эта барышня еще никого не убила".

"Теперь появится армия нарушителей, готовых за 900 леев устраивать хаос на дорогах", - язвит третий.

"Мне за превышение скорости на 10 км/ч выписали штраф в 1400 леев с начислением 6 штрафных пунктов, а ей за все это только 900 леев? Ничего не понимаю", - делится своим недоумением еще один пользователь.

Полиция сообщает, что продолжает изучать резонансное дело и будет информировать о новостях по мере их поступления.

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