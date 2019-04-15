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С 15 апреля в Молдове изменились правила оплаты штрафов

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Продлен срок для погашения штрафа с 50-процентной скидкой, нарушителям дают больше времени на случай, если внесению денег помешают выходные дни.

КИШИНЕВ, 15 апр — Sputnik. Сегодня, 15 апреля, вступает в силу распоряжение министерства финансов, которое позволяет нарушителю уплатить только половину штрафа, если он будет уплачен в течение трех рабочих дней.

Полиция
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Ранее, чтобы воспользоваться 50-процентной скидкой, нарушителю давали лишь 72 часа. Однако если штраф был наложен в канун нерабочих дней, нарушитель часто не имел физической возможности воспользоваться преимуществами, которые ему были гарантированы законом.

А с 22 апреля вступают в силу новые правила наложения штрафа при неверной парковке автомашин. Водители, которые нарушат ПДД и оставят "железную ласточку" в неположенном месте, подвергнутся штрафу до 1500 леев (86 долларов по текущему курсу Нацбанка страны) и четырем штрафным очкак.

В 2018-м за неправильную парковку в Молдове оштрафовали свыше восьми тысяч водителей. С начала 2019-го за такое нарушение поплатились 540 автовладельцев - на них составлены протоколы. Это на 75% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

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