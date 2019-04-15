Скандал в детсаду Кишинева: над детьми издевались, а родители платили деньги

Чудовищная история в одном из столичных дошкольных учреждений: поборы и издевательства над детьми. В дело вмешалась примэрия.

КИШИНЕВ, 15 апр – Sputnik. Директор столичного детского сада №177 отправлена в отставку. Поводом для этого стал отчет психо-социо-педагогического центра о случаях насилия в этом дошкольном образовательном учреждении по отношению к детям и давления на родителей, которые не делают неформальные взносы.

Решение об отставке служащей принял исполняющий обязанности примара (мэра) Кишинева Руслан Кодряну еще в субботу, а в понедельник несколько родителей и сотрудников этого детского сада вышли на протест перед зданием столичной администрации, требуя вернуть директора на должность. Появились и слухи о том, что сад №177 вовсе могут закрыть из-за ухода его руководителя.

Кодряну на заседании муниципальных служб в понедельник заявил, что это образовательное учреждение не может прекратить работу.

"Это не частное учреждение, а муниципальное, в задачи которого входит обучение детей. Оно не может быть закрыто по желанию директора или воспитателя. Мы говорим о муниципальной системе образования, в которую входят 350 детских садов, школ, лицеев и гимназий. Это не чье-то ООО", - сказал чиновник.

Он отметил, что готов вести переговоры с родителями и воспитателями этого образовательного учреждения.

"Понимаю родителей, которые подвергаются некоторому шантажу... Но быть воспитателями в образовательном учреждении и шантажировать родителей закрытием детского сада, будто это их собственность, это уже полное отсутствие здравого смысла", - добавил Кодряну.

И.о. градоначальника обратил внимание на отчет психо-социо-педагогического центра.

"Отчет подготовлен квалифицированными психологами и психопедагогами, которые четко изложили на трех страницах, что в этом учебном заведении имели место физическое и эмоциональное насилие, а также шантаж. Дети были напуганы и начали себя неадекватно вести. О чем еще говорить? Как могут некоторые родители поддерживать все это?", - задался вопросом Кодряну.

Он отметил, что на сегодняшний день в отставку отправлена только директор детского сада №177. И.о. примара еще раз подчеркнул, что городская администрация не собирается закрывать детский сад №177 или какие-то группы. По его словам, там будет назначен и.о. директора, который и наведет порядок в работе учреждения.

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Кодряну пояснил, что директор детского сада повторно наняла на работу воспитателей, которые ранее вели себя агрессивно по отношению к детям. Чиновник отметил, что есть видеодоказательства агрессивного поведения в отношении воспитанников образовательного учреждения №177, которые были анонимно отправлены в примэрию.

"Очень много поступало и заявлений от родителей детей из этого сада по поводу поборов. Две тысячи леев за запись в детский сад, 600 леев не знаю на какой-то фестиваль. Именно отсюда начинается дискриминация. Даешь деньги – хорошо, не даешь – сиди дома", - сказал он.

Ранее Кодряну заявлял, что столичные власти намерены обратиться в прокуратуру по поводу этого случая.

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