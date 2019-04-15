Талантливые дети из Молдовы завоевывают призы на международных конкурсах

Мальчики победили на музыкальном конкурсе в Лондоне, а девочке — на математической олимпиаде в Киеве.

КИШИНЕВ, 15 апр — Sputnik. Четверо учеников республиканских музыкальных лицеев-интернатов "Чиприан Порумбеску" и "Сергей Рахманинов" отмечены премиями на престижном международном конкурсе "Whitgift".

В конкурсе, который проходил в Лондоне с 8 по 11 апреля, первые премии получили лицеисты из Молдовы — Роман Митеогло (кларнет), Думитру Исак (тромбон) и Штефан-Габриел Луцэ (скрипка). Еще один юный музыкант из Молдовы Доминик-Лучиан Друцак (скрипка) получил третью премию.

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Международный конкурс исполнительского искусства "Whitgift" организован лондонской школой Витгифт, основанной в 1596 году. В рамках конкурса соревнуются исполнители-мальчики в возрастных категориях 12-13 лет, 14-15 лет и 16-17 лет.

А на Европейской олимпиаде по математике среди девочек четыре школьницы из Молдовы завоевали бронзовые медали.

Соревнование прошло с 7 по 13 апреля в Киеве. Наградами за третье место были отмечены ученицы лицея "Оризонт" Аделина Андрей, Влада Герчу и Мэдэлина Гриза, а также ученица лицея "Да Винчи" Русанда Гузун.

В олимпиаде участвовали 196 девочек из 50 стран мир. Молдавская команда была представлена четырьмя участницами и двумя преподавателями.

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