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Pașaport

В Молдове вводятся новые цены на выдачу паспорта и удостоверения личности

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Агентство общественных услуг объявило об изменениях в процедуре выдаче ряда документов, удостоверяющих личность.

КИШИНЕВ, 15 апр — Sputnik. С 15 апреля Агентство государственных услуг (ASP) прекратило предоставление услуг по выдаче удостоверения личности в течение трех часов и шести часов, а паспорта - в течение трех часов, шести часов и десяти календарных дней.

Вместо этого ASP вводит услугу по выдаче удостоверения личности и паспорта гражданина РМ в день обращения заявителя.

Паспорт
© Sputnik / Miroslav Rotari
Важное изменение системы выдачи паспортов Молдовы вступило в силу

Плата за выдачу биометрического паспорта в течение 30 дней осталась той же и составляет 850 леев, в случае выдачи в течение 15 дней - 1060 леев, через 5 дней - 1490 леев, через 24 часа - 1700 леев, а за один час - 2980 леев.

Получить биометрический паспорт в день обращения можно за 2130 леев.

В случае с удостоверением личности тариф за выдачу документа в течение 30 дней составляет 130 леев, через 15 дней - 200 леев, через 5 дней - 390 леев, за 24 часа - 520 леев.

Новая цена за выдачу удостоверения личности в день подачи заявки составляет 650 леев.

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Теги:
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