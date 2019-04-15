Молдавские школьники прошли дорогами своих прадедов - фото

В рамках мероприятий, приуроченных к 75-й годовщине освобождения Молдовы от фашизма, стартовал образовательный проект для учащихся школ и лицеев страны "Дороги Победы".

КИШИНЕВ, 15 апр - Sputnik. Дороги победы - долгих 1418 дней и ночей шел советский воин по ним и в дождь, и в ветер, и в холод, и в зной. Рядом падали навзничь боевые друзья, рвались снаряды и мины, а он в простой солдатской шинели все шел и шел к заветной цели, шел за свою землю, за семью, за стариков-родителей.

Говорят, что время стирает грани боли, а остается лишь светлая память о тех, кто не пришел с полей самой страшной и кровавой войны за всю историю человечества. Однако память эту необходимо передавать грядущим поколениям, чтобы ужасы той катастрофы никогда больше не повторились.

При поддержке представительства "Россотрудничества" в Молдове стартовал образовательный проект для учащихся школ и лицеев страны "Дороги Победы".

В воскресенье, 14 апреля, учащиеся и педагоги столичного лицея имени Милеску-Спэтару выехали в Дубоссарский район, побывав на местах ожесточенных сражений лета 1941-го и весны 1944-го года. Руководитель Русского историко-патриотического клуба, глава Национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович провел для учащихся 6-7 классов экскурсию по военно-историческим объектам района.

Ребята побывали у руин долговременной огневой точки №417 линии Сталина, встретившей удар превосходящих сил противника в начале войны. В ходе экскурсии учащиеся посетили мемориальный комплекс "Курган Славы", с установленным на нем танком Т-34.

Ребята и педагоги посетили также храм в селе Погребя, который будет восстановлен в ближайшие годы. На стенах этой обители остались следы той войны, как напоминание о том, что боевые действия способны разрушить самое святое, что есть у людей - Храм Божий.

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Кураторы проекта разработали для детей и подростков и другие маршруты, связанные с историей Великой Отечественной войны и освобождения Молдавии от фашизма.

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