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Владимир Филат

Прокурор: адвокаты Филата пытаются затянуть рассмотрение уголовного дела

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Общество
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Второе дело на бывшего молдавского премьера связано с отмыванием денег в особо крупных размерах.

КИШИНЕВ, 15 апр – Sputnik. Прокуроры утверждают, что адвокаты экс-премьера Молдовы Владимира Филата пытаются затянуть процесс по второму уголовному делу, по которому проходит бывший глава правительства.

На заседании инстанции в понедельник представители стороны защиты Филата выступили с просьбой возобновить предварительное слушание по этому делу. Однако судьи отклонили этот запрос.

Как отметила прокурор Надежда Бусуйок, складывается впечатление, что это один из методов затянуть процесс.

"Сторона обвинения запросила начать судебные расследование с зачитыванием обвинения и приглашением свидетелей для дачи показаний. Но сторона защиты выступила с новым ходатайством. На этот раз с запросом об исключительном случае неконституционности. Считаем, что этот запрос также направлен на то, чтобы затянуть рассмотрение дела", - заявила гособвинитель.

Экс-премьер-министр, глава ЛДПМ Владимир Филат
© Sputnik / Vladimir Polusatov
Владимир Филат вышел из пенитенциара №13 в Кишиневе – фото

По ее словам, относительно нового ходатайства суд выскажется во вторник, 16 апреля. "Тогда и будет ясно, будем ли продолжать, или дело передадут в Конституционный суд в случае, если этот запрос будет удовлетворен", - сказала она.

В июне 2016 года кишиневский суд приговорил Филата к девяти годам тюрьмы по обвинению в пассивной коррупции и извлечении выгоды из влияния. Согласно решению первой инстанции, экс-премьера обязали выплатить штраф в размере 60 тысяч леев. Суд запретил Филату занимать определенные должности в течение пяти лет и лишил его высшей государственной награды, "Ордена республики", который он получил из рук четвертого президента Николая Тимофти в 2013 году. Также судейская коллегия постановила конфисковать незаконно нажитое Филатом имущество на общую сумму в 791,2 миллиона леев. Полный текст приговора экс-премьера составил 271 страницу.

Второе уголовное дело, по которому проходит Филат, связано с отмыванием денег в особо крупных размерах.

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