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Электричество

Жители домов в трех секторах Кишинева останутся без электричества

© Sputnik / Евгений Панасенко
Общество
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17 0 0

Плановые отключения электроэнергии ожидаются в трех секторах Кишинева во вторник.

 

КИШИНЕВ, 16 апр -  Sputnik. Компания Red Union Fenosa сообщает, что 16 апреля для проведения технических работ ожидаются плановые отключения электроэнергии на некоторых улицах Кишинева, а также во многих населенных пунктах Молдовы.

Центр:

- ул. А. Щусев 102 - в период с 09:30 - 17:00.

Высоковольтная линия
© Sputnik / Валерий Шустов
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- ул. Балтаджи 1-39, 2-30, Бужякулуй 1-19, 2-10, Фокшань 42, Хайдучилор 6, 13, 19, 27A, Хынчештское шоссе 71, 73, 86, 94, 999, Сихаструлуй 5, 5/2, 7, 999, Влайку Аурел 1 - в период с 14:30 - 17:30.

Рышкановка:

- ул. Н. Корлэтяну 1-27, 8-48, Е. Кошериу 3-17, 10-22, С. Бережан 16, Буковиней 52, 999, 9999, Каля Орхеюлуй 999, К. Константинов 2-20, E. Русеев 3-9, 10-14, Д. Георгицэ 2-8, 3-7, Студенцилор 3/6, 3/8, 7/3, 7/4, В. Рошка 4-18, В. Цепордей 5, 8, 10, 12 - в период с 09:35 - 17:35.

Е. Кошериу 31-35, 32-40, Андрей Чиурунга 1, 3, 18, 19, Е. Лотяну 27-29,Ясско-Кишиневской операция 15, 29, 35, 37, 41, 55, 57, 36-38, П. Барбэлат 1, 8, 9, 10, 11, 19, 26, 64, 74, В. Рошка 15, 25, 28, 30, 34, 46, 49, 52 - в период с 09:15 - 17:00.

Виорел Гырбу
© Sputnik / Osmatesco
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- ул. Г. Мадан 44/4, 87/1, 87/5 - в период с 09:00 - 17:00.

Ботаника: 

- ул. А. Болдур 1-19, 4-20, 9999, Бэчой Ной 1-31, 2-30, 999, переулок Бэчой Ной 3, 9/1, Косашилор 1-7, 2-4, Декабристов 54, Г. Безвикони 5-17, 6-16, Г. Кучеряну 4-12, 19, 30, 69, переулок Г. Кучеряну 1-5, 28, Имашулуй 2-28, Леушень 1-11, 2-16, Мунчешть 263-271, 404-706, 9999, Музелор 2-20, 3-21, Пэшунилор 5, 10/1, Подул де Флорь1-17, 2-28, Ревака 2, 3, 6, переулок Ревака 2, 4, Семен Мурафа 39-51, 44-56, Вадул Быкулуй 999, В. Зарзэре 1-37, 4-38, переулок В. Зарзэре  3, 15, 35, 4, 10, 16, 26-28, В. Тулник 3-13, 16-18, 21-23, Змеурей 5 - в период с 09:30 - 17:00.

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Теги:
плановые отключения, список улиц
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