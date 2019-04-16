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На время Пасхи в Приднестровье упростят пропускной режим

© Sputnik / Irina Leahova
Общество
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Жителям Молдовы, Украины и России на время Пасхи будет легче пересекать границу, чтобы посетить родственников в регионе.

КИШИНЕВ, 16 апр - Sputnik. В период Пасхальных праздников таможенные органы Приднестровья будут обеспечивать более упрощенное перемещение граждан через границу.

Пограничник и служебный пес. Архивное фото
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Соответствующий указ о временном упрощенном пограничном режиме подписал глава Приднестровья Вадим Красносельский.

Речь идет о некоторых послаблениях, касающихся документации. Этот временный режим будет действовать лишь для граждан Молдовы, Украины и Российской Федерации.

"С 25 апреля по 7 мая въехать на территорию Приднестровья будет легче. Будет упрощена регистрация автомобилей, а также созданы дополнительные пункты пропуска в некоторых селах", - говорится в сообщении Таможенной службы Приднестровья.

Дополнительные пункты откроют в селах: Вадатурково – Шершенцы; Валя-Адынка – Загнитков; Плоть – Крутые; Виноградное – Новые Буторы; Грушка – Немировка; Красный Октябрь – Вертюжаны; Рашков – Вадул-Рашково; Цыбулевка – Цехановка; Тея – Калфа.

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Теги:
Пасха, Приднестровье
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