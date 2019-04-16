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Назван самый востребованный вид транспорта в Молдове

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Опубликована статистика, какой вид транспорта больше всего предпочитают жители Молдовы.

КИШИНЕВ, 16 апр - Sputnik. В первые два месяца с начала года граждан Молдовы чаще всего пользовались услугами автобусов и микроавтобусов. Ими воспользовались 15,6 миллионов пассажиров, а это на 1,4% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Согласно данным Национального бюро статистики, большинство пассажирских перевозок пришлось на транспортные компании из Кишинева (57,6%) и Бельц (4,9%).

Далее следуют районы: Кагул и Оргеев (4,8%), Страшены (2,6%), Унгены (2,4%), Яловены (2,3%), Гагаузия (2,2%), Единцы и Новые Анены (по 1,6%), Каушаны и Бричаны (по 1,3%), Сороки (1,2%), Флорешты (1%), Сынжерей (0,9%) и Тараклия (0,8%).

Услугами железнодорожного транспорта в январе-феврале 2019 года воспользовались 248,5 тыс. человек. Это на 7,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Теги:
Национальное бюро статистики, транспорт
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