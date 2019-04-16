Снег посреди апреля: в Молдове совсем не весенняя погода

КИШИНЕВ, 16 апр – Sputnik. Совсем недолго жители Молдовы радовались солнцу и теплу. В середине апреля погода изменилась – пользователи соцсетей активно делятся снимком, на котором видно, как утром во вторник на севере страны идет снег. В результате осадков оказалась изрядно припорошена земля.
"Погода сошла с ума… В Дондюшанах снег", - написал автор опубликованного снимка.
Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы, слабый снег в настоящее время регистрируется в Бельцах, Фалештском, Унгенском и Леовском районах.
Кроме того, утром мокрый снег могли наблюдать и кишиневцы.
По информации метеорологов, в этом году 16 апреля – один из самых холодных дней этого месяца.
Уже со среды начнет немного теплеть.
Днем ожидается от +8 до +13 градусов по Цельсию, а в последующие дни – от +10 до +15 градусов.
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