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Снег посреди апреля: в Молдове совсем не весенняя погода

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Тема:
Погода в Молдове (657)
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Пользователи соцсетей делятся снимком того, как в середине весны в Молдову вернулась зима.

КИШИНЕВ, 16 апр – Sputnik. Совсем недолго жители Молдовы радовались солнцу и теплу. В середине апреля погода изменилась – пользователи соцсетей активно делятся снимком, на котором видно, как утром во вторник на севере страны идет снег. В результате осадков оказалась изрядно припорошена земля.

"Погода сошла с ума… В Дондюшанах снег", - написал автор опубликованного снимка.

Люди в городе / Oameni în stradă
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы, слабый снег в настоящее время регистрируется в Бельцах, Фалештском, Унгенском и Леовском районах.

Кроме того, утром мокрый снег могли наблюдать и кишиневцы.

По информации метеорологов, в этом году 16 апреля – один из самых холодных дней этого месяца.

Уже со среды начнет немного теплеть.

Днем ожидается от +8 до +13 градусов по Цельсию, а в последующие дни – от +10 до +15 градусов.

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Тема:
Погода в Молдове (657)

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Теги:
погода, снег
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