Движение на одной из улиц Кишинева временно перекрыли

КИШИНЕВ, 16 апр - Sputnik. В Кишиневе временно перекроют движение транспорта на одной из улиц, об этом сообщает служба InfoTrafic Национального инспектората патрулирования (НИП).
Речь идет об ул. Александру Маринеску, сегмент между ул. Алба Юлия и ул. Хайдукул Тобулток. Движение перекроют в оба направления.
Этот участок улицы будет недоступен в период до 27 мая 2019 года. В это время будут проводиться технические работы, связанные с
ремонтом теплопровода.
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Ранее сообщалось, что движение на участке трассы Кишинев-Будешты было остановлено на 14 дней. Решение было принято в связи с проведением работ по капитальному ремонту транспортной артерии. Так, приостановлено движение крупнотоннажного транспорта по участку дороги Кишинев-Будешты (въезд в коммуну Будешты - M5).
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