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Движение на одной из улиц Кишинева временно перекрыли

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Внимание водители: один участок дороги в столице будет временно недоступен.

КИШИНЕВ, 16 апр - Sputnik. В Кишиневе временно перекроют движение транспорта на одной из улиц, об этом сообщает служба InfoTrafic Национального инспектората патрулирования (НИП).

Ремонт дорог
© Photo : пресс-служба правительства Молдовы
Ремонт дорог в столице: какую улицу придется объезжать

Речь идет об ул. Александру Маринеску, сегмент между ул. Алба Юлия и ул. Хайдукул Тобулток. Движение перекроют в оба направления.

Этот участок улицы будет недоступен в период до 27 мая 2019 года. В это время будут проводиться технические работы, связанные с 

ремонтом теплопровода.

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Ранее сообщалось, что движение на участке трассы Кишинев-Будешты было остановлено на 14 дней. Решение было принято в связи с проведением работ по капитальному ремонту транспортной артерии. Так, приостановлено движение крупнотоннажного транспорта по участку дороги Кишинев-Будешты (въезд в коммуну Будешты - M5).

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Теги:
перекрытые улицы, движение транспорта
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