Куда обращаться, если заброшенный автомобиль во дворе вызывает подозрения

Нередко случается так, что найти владельца автохлама невозможно: Sputnik выяснил, что делать, если во дворе "поселилась" брошенная машина.

КИШИНЕВ, 16 апр – Sputnik, Дарья Чернега. В последнее время жители Кишинева стали чаще обращаться в полицию с просьбой эвакуировать брошенные на обочинах и во дворах автомобили, об этом заявила пресс-секретарь Генерального инспектората Молдовы Наталья Стати.

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Железный хлам годами ржавеет на улицах и в некоторых случаях становится местом ночлежки беспризорных детей. Так, например, происходит и по улице Петру Заднипру в столичном секторе Чеканы: в бесхозной машине периодически проводят время бездомные подростки. Кроме того, машина занимает парковочное место вдоль дороги, что доставляет неудобство в часы пик, когда припарковаться в городе довольно сложно.

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"Машина у нас на улице стоит около трех лет. В одно лето приехали люди продавать арбузы. Оставили автомобиль и больше не возвращались", - рассказал один из местных жителей Василий.

Как отметила Стати, в случае обращения граждан полиция немедленно реагирует на поступившие сигналы.

"Полиция выезжает на место и старается побеседовать с жителями дворов с целью выяснить, кто владелец автомобиля, оставивший свое имущество без присмотра на продолжительное время. Если хозяина или его родственников удается найти, полиция проводит беседу на предмет эвакуации машины", - пояснила собеседница.

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Нередко случается так, что найти владельца автохлама невозможно. В таких ситуациях вопросом эвакуации занимается полиция в сотрудничестве с местными органами власти. Брошенные машины отвозят на специальную парковку.

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Как ранее сообщалось в прессе, Служба информационных технологий при МВД Молдовы составила список из 89 заброшенных автомобилей, выявленных в Кишиневе, и передала его столичной примэрии. Судя по тому, что спустя год после обнародования этой информации, старые машины по-прежнему продолжают гнить в кишиневских дворах и на улицах, у местных властей еще много работы в этом направлении.

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